Москву и область накроют дожди и грозы в последний день мая

В воскресенье, 31 мая, жителей Москвы и Подмосковья ожидает облачная погода с кратковременными осадками. Согласно данным, опубликованным на сайте Гидрометцентра, местами в регионе возможны грозы.

В дневные часы в столице воздух прогреется до +15…+17 градусов. В ночное время температура снизится примерно до +7 градусов.

На территории Московской области температурный фон окажется немного шире: днем термометры покажут от +13 до +18 градусов, а ночью местами похолодает до +4.

Метеорологи также прогнозируют северный ветер со скоростью от 6 до 11 метров в секунду, который усилит ощущение прохлады.

Атмосферное давление в течение дня составит около 744 миллиметров ртутного столба.

Таким образом, последний день весны в столичном регионе пройдет под влиянием неустойчивой погоды с дождями, возможными грозами и умеренно прохладными температурами.

