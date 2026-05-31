Москву и область накроют дожди и грозы в последний день мая
Фото: [Подмосковье сегодня/Владимир Ерастов]
В воскресенье, 31 мая, жителей Москвы и Подмосковья ожидает облачная погода с кратковременными осадками. Согласно данным, опубликованным на сайте Гидрометцентра, местами в регионе возможны грозы.
В дневные часы в столице воздух прогреется до +15…+17 градусов. В ночное время температура снизится примерно до +7 градусов.
На территории Московской области температурный фон окажется немного шире: днем термометры покажут от +13 до +18 градусов, а ночью местами похолодает до +4.
Метеорологи также прогнозируют северный ветер со скоростью от 6 до 11 метров в секунду, который усилит ощущение прохлады.
Атмосферное давление в течение дня составит около 744 миллиметров ртутного столба.
Таким образом, последний день весны в столичном регионе пройдет под влиянием неустойчивой погоды с дождями, возможными грозами и умеренно прохладными температурами.
