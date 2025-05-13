Почему 14 мая нельзя покупать рыбу: народные приметы и запреты в день Еремея Запашника

Православные верующие 14 мая чтят память пророка Иеремия, а в народе дата известна как Еремей Запашник. Подробнее о приметах и запретах этого дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Пророк Иеремия, живший в VII-VI веках до нашей эры, был призван Богом к пророческому служению в юном возрасте, во времена правления царя Иосии, и на протяжении более сорока лет обличал грехи Иудеи, предсказывая ее неминуемое падение от рук Вавилона.

Жизнь Иеремии была исполнена скорби и одиночества. Его пророчества о грядущем бедствии вызывали гнев и ненависть со стороны соотечественников. Его преследовали, сажали в темницу, пытались убить. Он был вынужден скитаться, подвергаясь насмешкам и издевательствам. Несмотря на это, Иеремия оставался верен своему призванию, неустанно провозглашая Божью волю.

В этот день верующие вспоминают его жизнь и подвиг, молятся о даровании мудрости и стойкости в вере. Считается, что Иеремия покровительствует земледельцам, поэтому 14 мая принято обращаться к нему с просьбой о хорошем урожае.

В народной традиции день Иеремии называли «Запрягальником» или «Полесовщиком», так как именно в это время начинались основные полевые работы. Крестьяне выходили в поле, совершали обряды, чтобы обеспечить плодородие земли и обильный урожай. Существовали и различные приметы, связанные с этим днем. Например, считалось, что ясная погода в день Иеремии предвещает хороший урожай зерновых.

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Приметы

Роса вечером — день будет ясный;

Лунная ночь — к заморозкам;

Если этот день хороший, то урожай убирать в сухой день;

Теплый вечер и тихая звездная ночь — к ветреному сухому лету;

Если восход был ясным, то и лето будет таким;

Если день погожий — уродится много хлеба;

Скучившиеся облака поднимаются очень высоко — к сильному дождю в ближайшее время;

Пшеницу и яровую рожь сеяли в полнолуние, а овес — после или раньше на два дня;

Собака роет землю, ест траву, спит тревожно или лезет в водоем — к дождю;

Нельзя лениться и отлынивать от работы — будут неудачи в жизни;

Не принято было жаловаться на жизнь, рассказывать о проблемах, чтобы их не стало больше;

Плохой приметой считалось рыбачить или покупать рыбу в этот день, так как будут проблемы с голосом;

Не стоит грустить 14 мая, лучше радоваться, чтобы веселее работалось.

Именины в этот день отмечают: Акакий, Еремей, Ефим, Игнат, Макар, Нина и Тамара.

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