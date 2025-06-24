Почему 25 июня не ложились рано спать: народные приметы и обычаи на Петра Солнцеворота

Православная церковь 25 июня чтит память преподобного Петра Афонского. В народе дату называют Петр Солнцеворот или Капустник. Подробнее о приметах и запретах дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Согласно житию, Петр был воином, служившим в византийской армии. Во время войны с сирийцами он попал в плен, где провел много лет в тяжелых условиях. В темнице Петр осознал греховность своей жизни и начал молиться Богу о прощении и освобождении. Ему явился святитель Николай Чудотворец и апостол Петр, которые освободили его из заточения и указали путь на Афон.

Прибыв на Святую Гору, Петр поселился в уединенном месте и начал вести строгую аскетическую жизнь. Он много молился, постился и трудился, преодолевая искушения и скорби. По преданию, ему помогала сама Пресвятая Богородица, которая явилась ему и благословила на основание монашеской обители. Петр провел на Афоне более 50 лет, став примером для многих монахов и отшельников.

В этот день в храмах совершаются торжественные богослужения, читаются акафисты и молитвы святому. Многие паломники приезжают на Афон, чтобы поклониться его святым местам и помолиться об исцелении и помощи. Считается, что молитва преподобному Петру помогает укрепить веру, преодолеть искушения и найти свой путь к Богу.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

Большие росы — к хорошему урожаю;

Гуси и утки часто ныряют и бьют крыльями по воде — будет дождь;

Цапли собираются на сухих возвышенностях — к ненастью;

Появление в большом количестве белок в садах — к сырому году;

Если тучи кажутся беловатыми — может быть град;

К ночи туман и обильные росы — погода долго будет хорошей;

Не стоит ложиться спать рано в этот день, иначе не осуществится задуманное;

Не надевали темные вещи, отдавали предпочтение ярким;

Никогда не покупали корову, так как со скотиной могло что-то случиться;

Не косили траву 25 июня;

Перед сном принято загадывать желание, так как оно сбудется;

С этого дня начинается активная прополка посевов;

Проводили больше времени на улице, чтобы побыть на солнце и набраться сил.

Именины в этот день отмечают: Анна, Андрей, Арсений, Иван, Мария, Онуфрий, Петр, Степан, Тимофей и Юлиан.

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