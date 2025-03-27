Почему матери не вытирали детей своим полотенцем 28 марта: народные приметы в день трех святых Александров

28 марта православная церковь вспоминает трех святых Александров. В народе этот день называли «Лесное ухоженье». Подробнее о святых и народных приметах 28 марта — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

28 марта православные христиане вспоминают сразу трех святых, носящих имя Александр: священномученика Александра, иерея Сидского, преподобного Александра, начальника обители «Неусыпающих», и мученика Александра Римского.

Священномученик Александр Сидский жил в III веке и пострадал во время гонений императора Аврелиана. Он отличался благочестием и мудростью, за что был избран епископом города Сида. Его проповеди обращали многих язычников к вере, вызывая гнев властей. После жестоких истязаний Александр был обезглавлен.

Преподобный Александр, начальник обители «Неусыпающих», основал монастырь в V веке, где монахи непрестанно, день и ночь, молились Богу. Он сам был примером смирения и трудолюбия, заботясь о духовном и телесном благополучии братии. Мученик Александр Римский пострадал в правление императора Максимиана. Он был воином и открыто исповедовал христианство, за что был подвергнут мучениям и казнен.

В народной традиции день 28 марта связывается с окончательным приходом весны. В этот день принято заниматься уборкой, готовиться к посеву и проводить время в кругу семьи. Считается, что нельзя мыть голову, чтобы не разлучиться с родственниками, а также перебирать вещи в доме, чтобы не навлечь расходы на семью.

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Приметы

Чайки прилетели — к теплой погоде и скорому ледоходу;

Прилет жаворонка — к теплу;

Чайки купаются в воде — к дождю;

Журавль прилетел — тепло принес;

Увидеть скворца — весна у крыльца;

Увидеть ночью ангела во сне — очень добрая примета, сон гарантирует долголетие;

Чтобы 28 марта не сглазили, надо до заката ходить с булавкой на одежде;

Нельзя мыть голову, иначе предстоит разлука с родственниками;

Воробьи громко чирикают — к солнцу и ясному небу;

Прилетная птица течет стаями — к дружной весне;

Матери не вытирали детей своим полотенцем в этот день, чтобы не передать им болезни;

Хозяйки не перебирали вещи, чтобы не навлечь на семью расходы;

Плохой приметой считается ударить собаку 28 марта, так как можно потерять друга.

Именины в этот день отмечают: Александр, Алексей, Денис, Михаил, Тимофей, Эммануил.

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