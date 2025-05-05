Почему нельзя кричать 6 мая: народные приметы в день Георгия Победоносца

Православная церковь 6 мая чтит память великомученика Георгия Победоносца, а в народе дату называют Юрьев День или Егорий вешний. Подробнее о том, что можно и нельзя делать 6 мая — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Георгий Победоносец — один из самых почитаемых святых в христианском мире. Георгий родился в III веке в Каппадокии, в семье богатых и благочестивых христиан. Поступив на военную службу, он быстро проявил себя как талантливый и отважный воин, заслужив расположение императора Диоклетиана. Однако, когда Диоклетиан начал жестокие гонения на христиан, Георгий открыто заявил о своей вере, отказавшись принести жертву языческим богам. За это он был подвергнут жестоким пыткам, но не отрекся от Христа. Легенда гласит, что он был воскрешен ангелом после смерти. Самым известным эпизодом из жизни Георгия является его победа над змеем, опустошавшим окрестности.

В этот день в церквях проводятся торжественные богослужения, а верующие возносят молитвы святому Георгию, прося его о помощи и заступничестве. В некоторых местах устраиваются крестные ходы и ярмарки, а также освящают скот и поля, прося у святого защиты от болезней и неурожая.

Фото: [ сommons.wikimedia/Прохоров В. ]

Приметы

Ясное утро говорит о раннем посеве, ясный вечер — о позднем;

Пошел дождь — для скота год будет легким;

Если сегодня мороз, а через неделю повторится — значит осень будет теплой;

У здорового человека беспричинно подавленное настроение — к дождю;

Комары сбиваются в стаи — жди потепления в ближайшее время;

При грозе гром прекращается скоро — погода наладится;

Березовый лист распустился наполовину — хлебный урожай будет к Успению;

Нельзя вязать и даже держать в руках изделия из шерсти в этот день;

Нельзя кричать и ругаться в этот день — может убить грозой;

Если снег с полей еще не сошел — быть неурожаю;

Птицы вьют гнезда на солнечной стороне — к холодному лету;

В старину соседям раздавали молоко, чтобы помянуть усопших родственников;

Хозяйки на ночь вешали мокрое полотенце на улице, чтобы узнать, сколько будет огурцов: если высохло к утру — будет богатый урожай.

Именины в этот день празднуют: Иван, Валерий, Георгий, Афанасий, Александра, Софья, Валерия.

Ранее эксперт раскрыла гороскоп для всех знаков зодиака с 5 по 11 мая.