«Почувствовать власть над телом»: зачем зумеры массово режут себе уголки губ

Среди подростков распространяется новый опасный тренд — дети разрезают себе уголки губ ножницами, пытаясь сделать улыбку шире. Что движет подростками, как они будут воспринимать свои действия в будущем, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Александра Метальникова.

Эксперт подчеркнула, что шрамирование и изменение тела вручную — это одна из давних традиций, которая встречается у многих народов.

«Кольца в носу, обручи в губе, уже не будем вспоминать пеленание ног у китайских аристократок. Туннели в ушах одно время тоже были дико популярны. И во многих сообществах это знак принадлежности к сообществу в целом или к его части. Это простой ответ на вопрос, зачем они на это идут, чтобы почувствовать себя частью сообщества, пусть и на время. И почувствовать власть над своим телом. Многие расстройства пищевого поведения исходят из этой же логики», — добавила психолог.

Также Метальникова отметила, что новый тренд — настолько же «здоровая» история, как 99% косметической хирургии.

«Ведь наращивание, вкалывание, высасывание, вырезание у женщин никого уже не смущают? Или травить тело вредной химией на маникюре раз в неделю? Потому что маркетологи вложили в это миллионы, чтобы женщины считали это не просто допустимым, а даже главным признаком желанной "красоты", а заодно и высокого социального положения», — продолжила эксперт.

Так что отношение к изменению тела, по словам психолога, сильно зависит от социальных установок в конкретный момент. А как подростки могут отнестись к этому в дальнейшем, будет зависеть от их последующего развития и жизни.

«Как и мнение родителей будет зависеть от самих родителей, их социального положения и актуального настроения в обществе. Вдруг шрамирование станет модным? Тогда ребята с подрезанной улыбкой окажутся первыми ласточками и трендсеттерами. А если, слава Богу, в моде будет здоровье и действительно естественная красота, тогда, конечно, им придется нелегко. Но, к счастью, косметическая медицина достигла больших высота. Если даже отрезание и пришивание выйдут из моды, можно будет задорого лечить последствия "джокерской улыбки"», — отметила Метальникова.

Фото: [ freepik.com ]

Кроме того, добавила эксперт, любая молодежная субкультура — всегда контркультура, которая стоит в оппозиции к общепринятому и понятному, и особенно к поколению родителей.

«Поэтому родители могут и быть против, и даже вообще не знать, что дети такое делают — пока не увидят последствия», — заключила психолог.

