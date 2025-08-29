«Крайне незрелый субъект»: психолог объяснила, почему Гогунский слишком требователен к женщинам

Актер Виталий Гогунский продолжает шокировать общественность скандальными высказываниями об отношениях. На этот раз артист заявил, что женщина после часа ночи должна быть дома с мужем и детьми. Ранее он заявлял, что женщина не должна находиться рядом с мужчиной в плохом настроении. При этом, отец актера был удивлен его высказываниями. Откуда у Виталия такие взгляды на жизнь, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Александра Метальникова.

По словам эксперта, «закидоны» Виталий Гогунский могу получить из любого места: от товарищей по цеху, от дедушек или прадедушек, а мог говорить это и просто ради хайпа.

«Например, если он видит, что его целевая аудитория — это оголтелые новошовинисты, которым импонирует его "мачо-мэн-подход" вида "недовольное лицо свое, женщина, уноси прочь, мне до него дела нет". Как говорится, если увидел у жены недостатки, помни о том, что, возможно, именно они помешали ей найти мужчину получше, поумнее и помужественнее», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Проблема еще и в том, продолжила эксперт, что многие женщины, измученные мужским невниманием, до сих пор воспринимают такой подход как «вот настоящий мужик, который сможет обо мне позаботиться».

«А этот бред наоборот говорит о крайней незрелости субъекта, которому нужна вечно довольная мамочка или невротичная "идеальная жена" с пластмассовой улыбкой, прикованная к дому цепями, а вовсе не свободная, сильная, интересная женщина со своей личной жизнью. Совет для будущих женщин Гогунского: в час ночи звоните ему и говорите "милый, я что-то недовольна жизнью, побуду в саду до утра, уложи детей и поставь кашу на завтрак, спокойной ночи"», — отметила Метальникова.

В таком случае, по словам психологом, любой женатый мужчина должен быть дома в срок окончания его рабочего дня.

«Плюс время на дорогу для того, чтобы выполнить свою часть бытовых и домашних обязанностей. В частности, готовить еду, мыть посуду, убирать по дому, заниматься с детьми, вкладываться, вникать в их расписание, учебное расписание кружков. Обсуждать с женой их навыки, их будущее, их предрасположенности, куда их важно отдать, как их лечить, если у них образовались какие-то недомогания», — подчеркнула психолог.

А если работа мужчины «требует» его присутствия на развлекательных мероприятиях, вручении премий, в саунах и на выездах, он, продолжила Метальникова, должен звонить оттуда жене раз в три часа.

«А при выходе на сцену для получения премий и статуэток в первых словах благодарить ее и детей, перед этим приложив все силы к тому, чтобы они тоже присутствовали на сцене либо, в крайнем случае, в зале», — заключила психолог.

