Подмосковные отели с фермами: топ-7 мест для отдыха с альпаками, лошадьми и банями на январских праздниках

Подмосковные отели с собственными фермами отлично подойдут тем, кто хочет провести праздничные дни вне города, не уезжая далеко от Москвы. Здесь гости могут покататься на пони, познакомиться с альпаками и козлятами, увидеть уход за лошадьми, отправиться на конные прогулки или просто насладиться отдыхом на природе. Многие отельные комплексы также располагают бассейнами, банями, детскими игровыми зонами и большими территориями для комфортного семейного отдыха. Эксперты сервиса «Яндекс Путешествия» для интернет-издания «Подмосковье сегодня» подобрали семь отелей с фермами, которые станут отличным вариантом для поездки на новогодние каникулы.

Центр экотуризма Берхино

Адрес: Московская область, Шатурский район, деревня Берхино. От Москвы — примерно 1,5-2 часа по Новорязанскому шоссе.

Отель расположен в тихом лесном районе на берегу реки. На территории работает небольшая ферма с курами, утками, индюками, кроликами, козами и коровами, которых можно кормить и гладить. В отеле также проводят занятия по верховой езде для начинающих. Зимой территория подходит для лыжных прогулок и катания на тюбингах.

Экоранчо

Адрес: Московская область, Можайский район, деревня Алексеевка. От Москвы путь занимает примерно 2-2,5 часа по Минскому шоссе.

Тихое фермерское хозяйство с большой территорией и контактными животными. Здесь живут лошади, коровы, козы, овцы, кролики и даже верблюд. Еще отель ведет собственное производство, на котором делают сыры и молоко. Помимо посещения фермы, на территории можно заняться верховой ездой и скандинавской ходьбой, покататься на квадроциклах, сходить в баню или спа, а также порыбачить в пруду.

Фото: [ медиасток.рф ]

Horseka Resort

Адрес: Московская область, городской округ Истра, село Новопетровское, улица Центральная, 1Е. От Москвы нужно ехать 1-1,5 часа по Щелковскому шоссе.

Horseka — экоотель с собственной конноспортивной базой и зоофермой. На территории живут лошади и пони, козы и овцы, альпаки и ламы, кролики и даже павлины, которых можно погладить и покормить. Для детей здесь есть мастер-классы, развлекательные комнаты, площадки на открытом воздухе, а для взрослых — банный комплекс, спа, уроки верховой езды и многое другое.

La Ferme de Reve

Адрес: Московская область, Сергиево-Посадский район, деревня Шарапово. Из Москвы дорога занимает около 1,5-2 часа по Новорязанскому шоссе.

La Ferme de Reve — настоящий замок с собственным хозяйством. Посетители могут увидеть лошадей, поросят, коров, петухов и овец. Отдельно можно заказать прогулку верхом на коне по территории отеля. Среди других развлечений гостям предлагают посещение сауны, гидромассажных и жемчужных ванн, соляных пещер.

Фото: [ istockphoto.com/Pheelings Media ]

Бунин Ручей

Адрес: Московская область, Серпуховский район, деревня Клейменово. Из Москвы дорога занимает примерно 1-1,5 часа по Симферопольскому шоссе.

Бунин Ручей — семейный экоотель с фермой полного цикла. Здесь можно увидеть оленей, альпак, страусов, лошадей, коз и коров, которых можно погладить и покормить. Тут производят собственные сыры, молоко, творог и сметану. Помимо фермы, в зимнее время на территории отеля появляются каток и тюбинговая трасса.

Амакс Курорт Красная Пахра

Адрес: Москва, поселение Краснопахорское, село Красная Пахра. Путь от центра Москвы занимает около 30 минут-1 часа по Калужскому шоссе.

Это санаторно-курортный комплекс с небольшой фермой. На территории живут кролики, козы, куропатки, куры, индюк и фазан. Есть и более необычные животные: енот, белки, лисы и песец. Животных можно увидеть в любое время, а кормление проводят по расписанию. Для детей проводят программы на свежем воздухе, анимации и мастер-классы. Взрослым доступны бассейн, спа, баня и комплекс оздоровительных программ.

Фото: [ istockphoto.com/Nadezhda1906 ]

Кантри Резорт

Адрес: Московская область, Истринский район, деревня Лешково. Доехать от Москвы можно примерно за 1-1,5 часа по Дмитровскому шоссе.

Кантри Резорт — крупный загородный комплекс. На территории отеля работает целый зоопарк, где живут медведи, волки, олени, дикобразы, буйволы и даже горбатый верблюд. Среди других активностей: баня и сауна, скалодром, бильярд, зона барбекю, рыбалка, батутный центр и многое другое.

Ранее были названы лучшие фабрики новогодних игрушек Москвы и области для поездки на каникулах.