Подростковая транс-игра «Красная дверь»: что происходит во время транса и есть ли опасность

Среди подростков набирает популярность новая транс-игра «Красная дверь, желтая дверь», во время которой дети входят в транс и сталкиваются со своим подсознанием. Многие родители уже начали бить тревогу, так как не все популярные среди подростков «игры» безопасны как для психики, так и для жизни. Что это за игра и стоит ли бояться нового тренда, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Александра Метальникова.

Суть игры и методы воздействия

Во время игры подросток ложится головой на колени к ведущему и поднимает руки вверх. Ведущий массирует ему виски и произносит слова «Красная дверь, желтая дверь, дверь любого цвета». После нескольких повторений ведущий произносит фразу: «Если вы видите перед собой дверь — опустите руки».

«Если человек опустил руки, значит, он находится в трансе. Дальше задают вопросы, какие образы человек видит, и так далее. При испуге или каких-то неприятных переживаниях ведущий будит человека, похлопывает его по щекам. Это работает за счет эриксоновского гипноза. Эриксон — один из лучших психиатров XX века», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Транс, продолжила она, — это здоровое состояние психики здорового человека. Можно сказать, что это промежуточное состояние между сном и бодрствованием.

«Транс часто называют прострацией, когда человек просто смотрит в одну точку, ни на что конкретно не смотрит. Например, глубоко погружен в свои мысли. Разглядывание пейзажа часто относится к категории прострации, из которой нас в школе постоянно выдергивают, а зря, потому что это состояние, когда мозг перерабатывает информацию очень хорошо», — добавила Метальникова.

Транс в обычной жизни

Люди очень часто встречаются с трансом в обычной жизни. Например, так тренируют часовых, которые могут долго стоять неподвижно и практически не моргать.

«В гипнозе есть такое состояние мышц, которое называется каталепсией. Это тоже как бы состояние промежуточное между сном и бодрствованием, потому что во сне человек вообще не может контролировать свои мышцы, иначе бы мы все ходили и бегали как лунатики во сне. И в состоянии транса и каталепсии мышцы тоже находятся в промежуточном состоянии и управляемы лишь частично», — продолжила эксперт.

К этому, по словам психолога, относятся и ситуации, в которых дети на уроке держат руку или когда люди держат рюмку за столом в ожидании тоста, или когда держат телефон, приблизив микрофон ко рту. Это все каталепсия.

«При соответствующей тренировке каталепсия возможна в любом положении, хоть лежа на стульях — на одном головой, на другом ногами. И этим всегда пользовались гипнотизеры и люди, которые умеют хорошо обращаться со своим мышечным аппаратом. Сами по себе это все гипнотические феномены, но они абсолютно здоровые, и ничего такого в них нет. Вы можете лично проверить для себя эту технику каталепсии, просто начав очень-очень медленно поднимать левую руку. В какой-то момент будет уже сложно понять, вы ее поднимаете или она поднимается сама по себе», — подчеркнула психолог.

Фото: [ freepik.com ]

Все эти феномены действуют друг на друга: каталепсия усиливает транс, а транс облегчает каталепсию.

«Но, повторюсь, это совершенно здоровые состояния. Это про здоровые возможности нашей психики и нашего тела, которыми мы крайне редко пользуемся, поэтому они нас пугают. Хотя ничего неизвестного в них тоже нет, потому что люди на протяжении тысячи лет практиковали это, особенно подростки, которые вообще любят все незнакомое и то, что им кажется опасным», — продолжила эксперт.

Только плюсы и никакого вреда

Кроме того, это некое движение к развитию воображения, что, по словам психолога, намного лучше, чем любые социальные сети.

«Поэтому я исключительно за то, что это очень здоровая и правильная игра, в которой абсолютно на 99% больше пользы, чем вреда. Я не вижу смысла родителям бояться. Наоборот, нужно радоваться, что дети не в соцсетях, а занимаются таким прекрасным делом, как развитие управляемого воображения, что они вообще друг с другом в живой жизни взаимодействуют и задействуют тело, ум», — отметила Метальникова.

В игре участник транса рассказывает про себя какие-то достаточно глубокие вещи и собственные образы. Именно на этом построено огромное количество методов психотерапии, продолжила она.

«Именно на работе с воображением, с образами. Тот же самый эриксоновский гипноз, те же самые регрессологи и так далее. Кроме того, родители могут сами точно так же спокойно входить в транс в своих бытовых делах. Для пользы, для дела, для себя. Вот я моюсь под душем и представляю, как вода смывает с меня всю грязь, всю усталость прошедшего дня и приносит мне свежие, новые, чистые мысли и энергию», — подчеркнула психолог.

Также можно ехать за рулем и делать каталепсию пальцев на руле для того, чтобы приходили новые хорошие идеи.

«Эти навыки управления своим телом, состоянием, воображением, общения со своим телом и настраивание своих состояний с помощью тела и воображения нужны вообще всем. Они невероятно нужные и полезные. Некоторым людям неприятно поначалу входить в транс, но потом выясняется, что они просто очень внушаемы и знали об этом. Просто у них более сильные предохранители против неких шарлатанов, скажем так», — заключила Метальникова.

Ранее психолог объяснила, как научить ребенка достигать целей.