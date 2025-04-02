Нельзя навязывать: психолог объяснила, как научить ребенка достигать целей

Каждый родитель хочет для своего ребенка самого лучшего. Именно поэтому многие стремятся научить детей навыкам и стратегиям для достижения любых задуманных целей. Но как это сделать, знают не все. Подробную инструкцию интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Александра Метальникова.

По словам эксперта, для начала родителям важно самим освоить навыки и стратегии для достижения целей.

«Когда ребенок видит, что родители ставят цели и достигают их, используют ежедневники, планеры, трекеры привычек — тогда и он сам наверняка легко научится достигать своих целей. Также важно помогать ребенку записывать свои цели, свои планы, свои желания», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Это, продолжила Метальникова, легко сделать через «список покупок». Например, захотел ребенок чего-то — сразу записываем в список желаний.

«Раз в неделю что-то из списка покупается. Может быть, при соблюдении определенных условий: чистота в комнате, все дни посещены в школе и так далее. Дальше можно ненавязчиво спрашивать: «А что ты планируешь сделать завтра, на следующей неделе, в следующем месяце?». Если в семье есть семейное планирование, если все садятся и обсуждают свои планы и общие, это тоже происходит само собой», — добавила психолог.

Очень важно не навязывать ребенку что-то против его воли, а вдохновлять и поддерживать, подбадривать и мягко направлять в направлении именно его целей, а не целей родителей.

«Если родители научат ребенка достигать не его собственных целей, а своих, родительских — ничего хорошего не получится в подростковом возрасте. А если совсем затюкают, то и позже тоже ничего хорошего не выйдет. Часто отсюда и вытекает подростковый бунт и сломанные жизни: когда родители впихивали в ребенка свои собственные цели и амбиции, а в итоге все это оказалось ребенку неродное и наносное. На выходе — пассивный подросток, лежащий на диване», — заключила психолог.

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