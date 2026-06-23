Кошачьи нежности из вредности: зачем питомцы вылизывают друг друга

Вылизывание между кошками не всегда означает дружбу и привязанность. Иногда животные используют его как скрытое предупреждение или способ не доводить конфликт до драки, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Гентского университета в журнале Applied Animal Behaviour Science.

Ученые попросили 53 владельцев двух кошек снимать питомцев в моменты взаимного ухода за шерстью. Оказалось, что в напряженной ситуации одна кошка может нависать над другой и вылизывать ее шею, тогда как вторая прижимает уши и явно не наслаждается происходящим.

После такого контакта иногда следовали удар лапой, царапины или укусы. На напряжение также указывали зевота, облизывание мордочки, встряхивание головой и попытки почесаться.

Исследователи предполагают, что вылизывание позволяет кошке выразить недовольство без немедленного применения когтей и зубов. Например, так животные могут выяснять, кому достанется любимое место на солнце.

Однако считать любое вылизывание проявлением злости тоже нельзя. Оно может укреплять связь, помогать с уходом за труднодоступными участками головы и ушей, успокаивать или приглашать к игре.

В 41% случаев взаимный уход начинался после того, как кошки сами искали тесного физического контакта и устраивались рядом. Поэтому значение поведения лучше определять по всей сцене: положению ушей и тела, реакции второй кошки и тому, что произошло сразу после.