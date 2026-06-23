В понедельник в Крыму было принято непростое, но абсолютно оправданное решение временно приостановить работу детских лагерей, включая легендарный «Артек». На повестке дня — безопасность детей, и этот приоритет не подлежит обсуждению в условиях участившихся атак на полуостров. Большинство родителей отнеслись к новости с пониманием, однако нашлись и те, кто разразился гневными тирадами в соцсетях, сокрушаясь не о здоровье чад, а о сорванных планах и потраченных средствах. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Особенно эмоционально звучат жалобы на финансовые потери: родители пишут о трехдневной изнурительной дороге, о перелетах из отдаленных регионов, стоимостью под 90 тысяч рублей, и о том, как сложно было достать путевки. Но на фоне этих причитаний возникает резонный вопрос: о чем вообще думали взрослые, когда планировали поездку в разгар обострения? Полуостров регулярно подвергается ударам, и информация об этом доступна каждому. Неужели они всерьез полагали, что враг сделает паузу на время детской смены, или просто предпочли закрыть глаза на очевидные риски ради красивых фотографий в соцсетях?

Важно подчеркнуть: власть пошла навстречу семьям и гарантировала стопроцентный возврат средств за путевки. Так что главный аргумент недовольных — «мы потеряли деньги» — попросту рассыпается. Остается лишь недоумение от того, что для некоторых родителей престиж пребывания в элитном лагере оказался важнее жизни ребенка. В соцсетях развернулась тяжелая дискуссия, где искренняя обида детей, годами готовившихся к поездке и побеждавших в олимпиадах, смешалась с неадекватным драматизмом взрослых.

В этой ситуации особенно странно выглядит позиция тех, кто продолжает требовать исполнения контрактов, словно мы живем в мирное время. Неужели эти люди не читают новости, не знают, что страна сошлась в смертельной схватке с неофашизмом, и продолжают мыслить категориями отпускных сезонов? Такое впечатление, что для некоторых «Артек» стал навязчивой идеей, затмившей чувство самосохранения. Но когда речь идет о безопасности детей, любая цена, в том числе и разбитые мечты, становится лишь второстепенной деталью.

Ранее сообщалось, что заполняемость отелей в Крыму упала до 10%, туристы боятся ехать.