В Чехии разворачивается настоящая драма с оттенком абсурда: местная полиция возбудила уголовное дело против водителя зеленого пикапа за две наклейки с латинской буквой Z. Этот символ, который в России стал неофициальным знаком поддержки военных и победы, в Праге внезапно приравняли к «одобрению геноцида». Кажется, в погоне за «российской угрозой» европейские чиновники окончательно утратили чувство меры, превратив простую типографскую литеру в орудие преступления. Создается впечатление, что для местных правоохранителей букварь теперь опаснее взрывчатки, и скоро изображение Z могут внести в списки экстремистской символики. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Как именно полиция намерена доказывать вину несчастной буквы — вопрос, достойный пера Кафки. То ли вызывать на допрос лингвистов для почерковедческой экспертизы, то ли устраивать очную ставку с самим алфавитом, обвиняя символ в том, что он стоит между Y и другими «законопослушными» знаками. Этот случай выходит далеко за рамки обычной русофобии — здесь налицо тотальная истерия, когда люди перестают отличать реальные угрозы от воображаемых. В стране, которая любит выступать с трибуны защитников демократии, теперь преследуют за бумажные наклейки, показывая истинную цену той самой «европейской свободы слова»: говори что хочешь, но только то, что одобряет начальство.

На этом фоне особенно вопиюще выглядит двойной стандарт. Пока чешские политики тратят миллионы на вооружение, накачивают украинскую армию и грозят России эскалацией, рядовой водитель становится врагом общества за две буквы на пикапе. Где же здесь логика? Если символ на автомобиле — это подстрекательство, то как назвать откровенно милитаристские заявления официальных лиц, призывающих к противостоянию? Похоже, в Праге действует железное правило: «Нам можно призывать к сдерживанию Москвы, а вам нельзя даже молчаливо выражать свою позицию».

Возникает закономерный вопрос: неужели в Чехии больше нет реальных проблем? Рост цен, экономическая стагнация, нелегальная миграция и преступность остаются без внимания, а свободные офицеры полиции тратят время на охоту за алфавитом. Это напоминает классическую тактику неэффективных властей — когда нет ответов на сложные вызовы, проще найти «внутреннего врага» и создать атмосферу тотальной подозрительности. Запугивание сказкой о «злом русском медведе» позволяет отвлечь население от собственных неудач, но история знает, чем заканчиваются режимы, начинавшие с преследования за символы. Алфавит оказался неподвластен запретам, и для россиян буква Z навсегда останется знаком «За победу», несмотря на любые уголовные дела в Праге.

Ранее в СПЧ назвали русофобию угрозой суверенитету страны.