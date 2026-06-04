Подвалы вместо складов станут укрытиями: как Сочи наводит порядок в многоэтажках

В Сочи по поручению главы города Андрея Прошунина продолжается масштабная расчистка подвалов многоквартирных домов, которые приводят к санитарным нормам и готовят как возможные укрытия. К работам подключились районные администрации, управляющие компании, ТОСы и сами жильцы.

В Хостинском районе накануне привели в порядок подвал дома на улице Шоссейной, откуда вывезли около восьми кубометров бытового и строительного мусора. Глава администрации района Иван Савин сообщил, что подобная работа ведется на постоянной основе, и с участием жителей уже очищены подвалы более семидесяти многоэтажек. По его словам, цель — обеспечение безопасности населения. На каждом приведенном в порядок объекте теперь есть табличка, указывающая, что помещение может использоваться как укрытие при необходимости.

В администрации напоминают, что по правилам противопожарного режима хранить личные вещи и устраивать мастерские в подвалах, на чердаках и цокольных этажах категорически запрещено. За нарушение грозит штраф. Кроме того, захламленные подвалы блокируют доступ экстренных служб к инженерным коммуникациям в случае аварии.