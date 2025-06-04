«Похищенному» блогеру Арегу Щепихину грозит срок: в чем его обвиняют и что известно о задержании на Ярославском вокзале

Блогеру Арегу Щепихину, которого силой уволокли с Ярославского вокзала в Москве шестеро мужчин, может грозить тюремный срок за оскорбление чувств верующих. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил адвокат Максим Калинов.

Затолкали в багажник, потом отпустили

Вечером 3 июня на Ярославском вокзале шестеро мужчин похитили блогера Арега Щепихина, сообщал телеграм-канал SHOT. Они протащили его через весь вокзал, включая рамки металлоискателя, затем затолкали в багажник черного Mercedes с мигалками и номерами серии АМР, после чего увезли в неизвестном направлении. Как позже выяснил телеграм-канал Baza, мужчину повезли в одно из заведений в районе метро Филатов луг.

СМИ и телеграм-каналы связали похищение Щепихина с его провокационными видео, которые он публиковал в Сети. В роликах мужчина грубо высказывался в адрес чеченцев, дагестанцев и мусульман в целом. Также блогер позволял себе оскорбления в адрес ислама, Корана и Аллаха.

Одним из первых на Щепихина внимание обратил чеченский блогер Сахаб Макалов. Он потребовал найти автора видео и привлечь его к ответственности по закону. После этого ролики с участием Щепихина быстро распространились среди пользователей с Кавказа, вызвав у них негодование и осуждение.

Утром 4 июня министр Чеченской Республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что чеченская полиция проводит проверку действий Арега Щепихина, а сам блогер «задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы».

Фото: [ vk.com/Арег Щепихин ]

Проверяют Щепихина сразу по пяти статьям УК РФ — об оскорблении чувств верующих, изнасиловании, шпионаже, возбуждении ненависти и публичных призывах к терроризму. Дудаев отметил, что полиция получила информацию о блогере от депутатов Госдумы от Чечни.

Реакция МВД

После произошедшего представители правоохранительных органов города Москвы отреагировали на ситуацию:

«Вечером 3 июня столичными полицейскими задержаны шесть участников событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс. Они доставлены для разбирательства в ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская. В дальнейшем принято решение о передаче материала проверки в следственные органы» — отметили в телеграм-канале «МВД Медиа».

После правоохранители подчеркнули, что ими организована проверка в отношении Щепихина по факту публикации провокационных роликов. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ответит за ролики

Как отметил адвокат Максим Калинов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», блогеру может грозить реальный срок по нескольким статьям — часть 1 статьи 148 УК РФ [«Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»] и часть 1 статьи 282 УК РФ [«Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»].

«Я думаю, что все-таки возбудят дело, потому что об этом в СМИ уже пишут, что блогер высказывал оскорбление в адрес мусульман, это недопустимо», — выразил мнение специалист.

По части 1 статьи 148 УК РФ блогеру грозит до одного года тюрьмы, отметил эксперт.

Фото: [ istockphoto.com ]

«Но если даже его привлекут, никто реальный срок давать не будет», — подчеркнул Калинов.

По части 1 статьи 282 УК РФ ему грозит до пяти лет тюремного заключения, однако отправка в тюрьму также маловероятна, считает эксперт.

«По статье УК РФ 282 ему грозит срок, если он ранее привлекался к административной ответственности. Сначала нужно привлечь человека к административной ответственности, например, за возбуждение вражды к определенной группе лиц. Если он уже будучи привлеченным опять совершает то же самое деяние, тогда возбуждают уголовное дело», — подчеркнул юрист.

Говоря о тех, кто задерживал Арега на Ярославском вокзале, специалист отметил незаконность их действий в отношении потерпевшего.

«Если смотреть на ситуацию без публичной информации, то выглядело все довольно странно. Изначально, это действительно выглядело как преступление: берут человека, забирают, везут, по имеющейся информации в СМИ, в район аэропорта Внуково и держат его там, не показывая никаких удостоверений и не получая никаких постановлений [о возможности задержания]. Здесь действия со стороны сотрудников, если они вообще являются сотрудниками полиции, были преступными», — подчеркнул специалист.

По неподтвержденным данным, трое задержанных на допросе заявили, что они действующие сотрудники Росгвардии. Позже телеграм-канал SHOT сообщил, что у мужчин действительно есть соответствующие звания и документы, подтверждающие их принадлежность к силовым структурам. При этом эксперт Калинов уверен, что задержанные за похищение блогера избегут ответственности.

«Учитывая резонанс, я думаю, ничего не будет», — заключил он.

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