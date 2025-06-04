«Похищенному» блогеру Арегу Щепихину грозит срок: в чем его обвиняют и что известно о задержании на Ярославском вокзале
Адвокат Калинов: блогер Щепихин может избежать срока за оскорбление верующих
Фото: [vk.com/Арег Щепихин]
Блогеру Арегу Щепихину, которого силой уволокли с Ярославского вокзала в Москве шестеро мужчин, может грозить тюремный срок за оскорбление чувств верующих. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил адвокат Максим Калинов.
Затолкали в багажник, потом отпустили
Вечером 3 июня на Ярославском вокзале шестеро мужчин похитили блогера Арега Щепихина, сообщал телеграм-канал SHOT. Они протащили его через весь вокзал, включая рамки металлоискателя, затем затолкали в багажник черного Mercedes с мигалками и номерами серии АМР, после чего увезли в неизвестном направлении. Как позже выяснил телеграм-канал Baza, мужчину повезли в одно из заведений в районе метро Филатов луг.
СМИ и телеграм-каналы связали похищение Щепихина с его провокационными видео, которые он публиковал в Сети. В роликах мужчина грубо высказывался в адрес чеченцев, дагестанцев и мусульман в целом. Также блогер позволял себе оскорбления в адрес ислама, Корана и Аллаха.
Одним из первых на Щепихина внимание обратил чеченский блогер Сахаб Макалов. Он потребовал найти автора видео и привлечь его к ответственности по закону. После этого ролики с участием Щепихина быстро распространились среди пользователей с Кавказа, вызвав у них негодование и осуждение.
Утром 4 июня министр Чеченской Республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что чеченская полиция проводит проверку действий Арега Щепихина, а сам блогер «задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы».
Фото: [vk.com/Арег Щепихин]
Проверяют Щепихина сразу по пяти статьям УК РФ — об оскорблении чувств верующих, изнасиловании, шпионаже, возбуждении ненависти и публичных призывах к терроризму. Дудаев отметил, что полиция получила информацию о блогере от депутатов Госдумы от Чечни.
Реакция МВД
После произошедшего представители правоохранительных органов города Москвы отреагировали на ситуацию:
«Вечером 3 июня столичными полицейскими задержаны шесть участников событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс. Они доставлены для разбирательства в ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская. В дальнейшем принято решение о передаче материала проверки в следственные органы» — отметили в телеграм-канале «МВД Медиа».
После правоохранители подчеркнули, что ими организована проверка в отношении Щепихина по факту публикации провокационных роликов. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.
Ответит за ролики
Как отметил адвокат Максим Калинов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», блогеру может грозить реальный срок по нескольким статьям — часть 1 статьи 148 УК РФ [«Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»] и часть 1 статьи 282 УК РФ [«Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»].
«Я думаю, что все-таки возбудят дело, потому что об этом в СМИ уже пишут, что блогер высказывал оскорбление в адрес мусульман, это недопустимо», — выразил мнение специалист.
По части 1 статьи 148 УК РФ блогеру грозит до одного года тюрьмы, отметил эксперт.
Фото: [istockphoto.com]
«Но если даже его привлекут, никто реальный срок давать не будет», — подчеркнул Калинов.
По части 1 статьи 282 УК РФ ему грозит до пяти лет тюремного заключения, однако отправка в тюрьму также маловероятна, считает эксперт.
«По статье УК РФ 282 ему грозит срок, если он ранее привлекался к административной ответственности. Сначала нужно привлечь человека к административной ответственности, например, за возбуждение вражды к определенной группе лиц. Если он уже будучи привлеченным опять совершает то же самое деяние, тогда возбуждают уголовное дело», — подчеркнул юрист.
Говоря о тех, кто задерживал Арега на Ярославском вокзале, специалист отметил незаконность их действий в отношении потерпевшего.
«Если смотреть на ситуацию без публичной информации, то выглядело все довольно странно. Изначально, это действительно выглядело как преступление: берут человека, забирают, везут, по имеющейся информации в СМИ, в район аэропорта Внуково и держат его там, не показывая никаких удостоверений и не получая никаких постановлений [о возможности задержания]. Здесь действия со стороны сотрудников, если они вообще являются сотрудниками полиции, были преступными», — подчеркнул специалист.
По неподтвержденным данным, трое задержанных на допросе заявили, что они действующие сотрудники Росгвардии. Позже телеграм-канал SHOT сообщил, что у мужчин действительно есть соответствующие звания и документы, подтверждающие их принадлежность к силовым структурам. При этом эксперт Калинов уверен, что задержанные за похищение блогера избегут ответственности.
«Учитывая резонанс, я думаю, ничего не будет», — заключил он.
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