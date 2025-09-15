Похолодание и дождь: прогноз погоды в Москве и Подмосковье на неделю с 16 по 19 сентября

Похолодание до +16 градусов ожидается в Москве и Подмосковье на неделе с 16 по 19 сентября, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Прогноз погоды

Во вторник, 16 сентября, ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха ночью в столице — от +8 до +10 градусов.

«В центре +11…+13, днем +21…+23. По области ночью +5…+10, днем +18…+23. Ветер южный, 5-10 метров в секунду», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

«Температура в Москве ночью +10…+12, в центре +13…+15 градусов. Днем в столице +19…+21. По области ночью +7…+12, днем +16…+21. Ветер южный, 6-11 метров в секунду», — добавил эксперт.

Небольшие осадки ожидаются днем в четверг, 18 сентября. Ночью преимущественно без осадков, облачно.

«Ночью в столице +10…+12, днем +16…+18 градусов. По области ночью +7…+12, днем +14…+19 градусов. Ветер южной четверти, 5-10 метров в секунду», — продолжил синоптик.

В пятницу облачно, днем небольшой дождь. Температура ночью +5…+10, днем +11…+16 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление

В течение всей недели атмосферное давление ожидается выше нормы. Во вторник и среду — 751 и 748 мм ртутного столба. В четверг — 749 мм ртутного столба, а в пятницу — 750 мм.

Людям, страдающим гипертонией, метаболическими нарушениями, а также перенесшим инсульт или инфаркт, следует быть особенно осторожными в периоды повышенного атмосферного давления. Резкие колебания атмосферного давления могут негативно сказываться на их самочувствии и приводить к осложнениям. Метеочувствительные люди также подвержены негативному воздействию скачков давления, что может проявляться в обострении имеющихся хронических заболеваний.

