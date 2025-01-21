Политолог Федоров допустил сокращение стран-членов НАТО из-за политики Трампа

После прихода к власти 47-го президента США Дональда Трампа жизнь европейцев станет хуже, потому что Вашингтон заставит их платить больше. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил политолог Георгий Федоров.

Инаугурация Трампа состоялась 20 января, сразу после этого новый американский президент сделал несколько важных шагов. Республиканец заявил, что США потратили на конфликт на Украине больше, чем другие страны НАТО. Он отметил, что остальным участникам альянса придется «сравнять счет». Также американский лидер подписал указ о приостановке программ помощи другим странам на 90 дней, сообщает агентство Associated Press.

Политолог Федоров назвал подобные шаги фирменным стилем Трампа: заморозка, наезд и разговоры о том, что все должны платить по счетам. Республиканец заставит европейцев отдавать больше денег, из-за чего их жизнь станет хуже, считает эксперт. Политик будет действовать исключительно в интересах Америки.

«Он не европейский и не проевропейский политик, он — американский шовинист, который говорит, что Америка превыше всего. Глобально его не интересуют Европа и другие страны. Сейчас он будет делать все для того, чтобы показать американцам быстрый результат, потому что внутри США тоже все нестабильно», — объяснил Федоров.

Трамп не станет разгонять НАТО, потому что блок — это и есть проект Вашингтона, инструмент для глобального влияния США. Однако он пересмотрит участие в Североатлантическом альянсе тех стран, которые, по его мнению, паразитируют на Америке.

«Возможно, кто-то из НАТО выйдет. Мне кажется, учитывая глобальное влияние и вложения США, Трамп может просто не дать выйти. Но возможен вопрос о Франции, потому что Шарль де Голль уже выходил из НАТО, не так давно они туда вернулись. В целом блок НАТО, я думаю, будет существовать», — заключил политолог.

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