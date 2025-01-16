Нынешний канцлер Германии Олаф Шольц может проиграть выборы из-за поддержки Украины, пишет американская газета Politico. Однако шансы политика проиграть выборы не просто существуют, а крайне велики, но не только из-за поддержки Украины, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» политолог Алексей Мартынов.

Он подчеркнул, что Олаф Шольц и правящая партия завели страну в глубокий кризис по всем направлениям.

«Германия провалилась в глубокий экономический кризис и Украина — только одна из причин. Также следует отметить русофобскую линию, которая Германии была навязана, начиная Северными потоками и заканчивая всякими прочими делами», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кто может занять место правящей партии, по словам политолога, пока сказать сложно.

«Это хороший вопрос, но ответа пока нет. Будем смотреть, анализировать и следить за происходящим. Но если говорить про альтернативу для Германии, я думаю, что шансов получить большинство и сформировать правительство у них нет», — заключил Мартынов.

Ранее политолог Аграновский заявил о неизбежной реинтеграции Украины в Россию.