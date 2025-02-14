Политолог Федоров: войска США на Украине будут законной целью РФ

Отправка войск США на Украину — крайний и не самый хороший вариант развития событий для американского президента Дональда Трампа. Однако исключать такой сценарий нельзя, отметил политолог Георгий Федоров после заявления вице-президент Штатов Джей Ди Вэнса о том, что вопрос отправки войск остается на рассмотрении, если Москва откажется урегулировать конфликт.

В разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» Федоров подчеркнул, что к словам американской политической элиты стоит относиться серьезно, но не бояться их. Для того, чтобы переговоры проходили в пользу США, Трамп руководствуется привычным «ковбойским стилем» — методом кнута и пряника, говоря о возможности отправки войск на Украину, добавил эксперт.

«Большое количество специалистов уже присутствует на Украине, воюют формально. Вопрос в том, если они появятся там с официальным статусом, то будут законной целью Российской Федерации. Это может привести к глобальному конфликту», — считает политолог.

По его словам, глобальный конфликт не станет третьей мировой войной. Федоров сравнил вероятный сценарий с событиями во Вьетнаме, где столкнулись силы СССР и США. Ввод американских войск на территорию Украины не просто усложнит ситуацию, это произведет эскалацию конфликта, заключил эксперт.

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