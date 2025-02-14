Политолог Межуев: вероятность возвращения РФ в G7 по желанию Трампа нулевая

Президент США Дональд Трамп в интервью Bloomberg высказался за возвращение России в G7 («Большая семерка»). Политолог Борис Межуев назвал нулевой вероятность подобного сценария. В разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» эксперт подчеркнул, что возвращение в G7 не находится в интересах РФ.

Другие участники «Большой семерки», скорее всего, воспротивятся желанию Трампа. Вряд ли европейские, канадский и японский лидеры согласятся увидеть в G7 российского президента Владимира Путина, отметил Межуев. РФ также не нужно членство в подобном союзе.

«С точки зрения международного позиционирования России, это будет выглядеть очень сомнительно. То есть мы фактически говорим, что бросаем Китай и партикулярно входим в состав «большого Запада», откуда нас выбросили. Россия на это не пойдет, и никто на это не пойдет», — объяснил политолог.

При этом он считает логику Трампа правильной — с точки зрения интересов Запада и порядка, основанного на правилах, выбрасывать Россию из «Большой восьмерки» (1997-2014 гг.) в ситуацию крымского кризиса было непродуманным шагом.

«Всякий контакт с Москвой был потерян. Америка самоустранилась от выстраивания дальнейших отношений с РФ. Эта точка зрения Трампа абсолютно не означает, что Россия туда вернется. Если между Россией и США возникнет контакт, будет найден иной формат взаимоотношений — либо двухсторонний, либо многосторонний. Ясно, что это будет уже не «Большая восьмерка», — заключил Межуев.

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