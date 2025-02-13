Политолог Громский заявил о бесполезности НАТО после разговора Путина и Трампа

Российскому и американскому лидерам необходимо перезагрузить систему международной политики. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня заявил аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский по итогам телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом.

Трамп и его администрация согласны с тем, что политический мир формируется как многополярный, о чем Путин говорил уже с 2007 года, подчеркнул эксперт. Полюсами, на основе которых переформатируется международная политика, политолог выделил Россию, США, Индию, Китай, Германию и Францию, Великобританию.

Ставится под вопрос целесообразность существования Североатлантического альянса. В конфликте на Ближнем Востоке страны НАТО участвуют с разных сторон — Турция входит в блок, а Израиль нет, объяснил Громский. Американский президент принимает внешнеполитические решения без оглядки на партнеров по блоку.

«Поскольку стержень, вокруг которого НАТО собиралось, — это США, мы видим, как будто они неудачно разбирают рождественскую елку. Сперва вынули центральный стержень — ветки попадали, игрушки разбились. То, что получилось, мы продолжаем называть НАТО», — добавил эксперт.

Европейские политики также начали копировать управленческую модель, заданную Трампом, делая акцент на национальных интересах. Администрация Евросоюза становится правительством без страны, отметил политолог. Национальные правительства и Брюссель имеют разные точки зрения на украинский кризис, вопросы энергонезависимости, международной торговли, миграции. Интересы государства, а не ЕС активно преследуют в Германии, Франции, Польше, но не только. Думать о своих гражданах в первую очередь стали и правительства, для которых ЕС представляет основной источник дохода, в том числе страны Прибалтики.

Прошедший телефонный разговор политических лидеров длился почти 1,5 часа. Трамп высказался за скорейшую остановку украинского конфликта, а Путин о необходимости устранения его причин. Лидеры пришли к выводу, что долгосрочное урегулирование украинского кризиса может быть достигнуто путем мирных договоров. После разговора с Путиным Трамп выступил в Белом доме, где выразил согласие с невступлением Украины в НАТО, а также заявил о планах часто общаться с президентом РФ по телефону.

Кроме того, главы государств обсудили двусторонние российско-американские отношения, вопрос урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, иранскую ядерную программу, обмен граждан РФ и США. Президенты договорились о личной встрече, которая может произойти в Саудовской Аравии, пишет телеграм-канал SHOT. Путин также пригласил Трампа в Москву.

Ранее стало известно, на кого Трамп может заменить Зеленского.