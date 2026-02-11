Политический деятель Юлия Тимошенко теоретически могла бы заменить Владимира Зеленского на посту президента Украины для согласования договоренностей с Россией и крепкого миру между странами. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

Выборы ради выборов

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что украинский лидер Владимир Зеленский может объявить о проведении президентских выборов и референдума по урегулированию украинского конфликта 24 февраля. Политолог Мезюхо в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» подчеркнул, что такая ускоренность в этом вопросе связана с действиями американцев.

«В свете внутриполитической турбулентности внутри США у президента Дональда Трампа осталось очень мало времени для разрешения украинского кризиса. Он может потерять большинство в Парламенте, это подвигает его к большей активности в решении украинского кризиса. Также в его вероятном требовании к Киеву провести выборы стоит задача по легитимации киевского руководства в свете того, что Москва не признает Владимира Зеленского легитимным лидером государства», — пояснил он.

При этом эксперт заверил, что Зеленский рассчитывает победить на выборах, хотя это маловероятно на сегодняшний день.

«Об этом можно говорить хотя бы исходя из того, что одного из претендентов на пост главы украинского государства Зеленский трудоустроил в качестве главы собственного офиса, тем самым сбив Кирилла Буданова* с президентской гонки. В идеале он хотел бы провернуть такую же историю и с Валерием Залужным», — сказал специалист.

По его словам, до 24 февраля ситуация может измениться, и Украина в конце концов может соскочить с темы проведения выборов. При этом вопрос референдума достаточно неоднозначен. После публикации британской газеты источник издания «РБК-Украина» заявил, что выборы в стране не будут проведены, пока не будет обеспечена безопасность.

«В вопросе референдума дьявол кроется в деталях, ведь речь идет о том, что референдум будет посвящен одобрению украинским обществом сделки о мире. Но что конкретно будет презентовано? Как Украина видит эту сделку о мире: на референдум можно вынести вопрос, который изначально не будет устраивать российскую сторону и таким образом сделать из этого референдума филькину грамоту. Поэтому важны детали. Я думаю, что сейчас они согласовываются», — выразил мнение политолог.

Старая гвардия

Однако проигрыш Зеленского на возможных выборах не сулит украинскому лидеру ничего хорошим, прогнозирует специалист.

«Если Зеленский покинет пост президента Украины, то высока вероятность того, что он покинет эту жизнь. Он делает все для того, чтобы связывать свою непосредственную физическую жизнь с этим креслом, которое он нелегитимно занимает», — заявил политолог.

При этом эксперт подчеркнул, что даже уход Зеленского из политики не станет ключевым в вопросе завершения спецоперации.

«Зеленский — одна из проблем, которая мешает урегулированию конфликта, но дело в том, что помимо него есть и другие ястребы в руководстве киевского режима, которые заинтересованы в продолжении конфликта, опираясь в этом смысле на позицию Великобритании и ведущих стран Европейского союза. Сегодня военные в ходе переговорного процесса обсуждают детали, связанные со следующими вопросами: разведение сил; виды вооружений, которые могут оставаться на Украине или от которых она должна избавиться; численность вооруженных формирований и так далее. Продолжение или непродолжение конфликта во многом зависит от военной компоненты и договороспособности сторон», — пояснил он.

Однако на Украине в данный момент невозможен приходи к власти пророссийского политика, сетует эксперт.

«Но даже представители условной старой гвардии, которые являются сбитыми летчиками в политическом смысле, могли бы быть более договороспособными с Москвой. Та же Юлия Тимошенко. Если бы она теоретически вдруг стала президентом Украины, я думаю, Тимошенко быстро бы нашла общий язык с Россией, несмотря на всю ее антироссийскую риторику. Но сегодня нет условий, при которых она бы могла бы стать главой государства», — заключил Мезюхо.

