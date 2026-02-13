Политолог Перенджиев: США теряют интерес к Украине из-за борьбы за Хартленд

Президент США Дональд Трамп может выйти из переговорного процесса по Украине, поскольку он все больше сосредотачивается на борьбе за контролем над Хартлендом. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Борьба за Хартленд

Ранее журнал Atlantic допустил, что проблема урегулирования украинского конфликта у Трампа в ближайшие недели отойдет на второй план. Считается, что американский лидер переключит внимание на предвыборную кампанию в США. Однако политолог Перенджиев заверил, что дело в борьбе за контроль над Хартлендом. Это массивная северо-восточная часть Евразии, окаймляемая с юга и востока горными системами.

«Действия, которые осуществляет Трамп в вопросе военного давления на Иран, не ограничиваются Тегераном. Иран — это своеобразный повод начать борьбу за контроль над Хартлендом», — пояснил эксперт.

По его словам, Вашингтон в первую очередь пытается нейтрализовать Индию, отдалив ее от стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прежде всего от Китая и России.

«Также Трамп пытается взять под контроль все железные дороги в Казахстане, таким образом, идет попытка взять под контроль Транскаспийский транспортный коридор, который идет из Китая в Казахстан, далее через Каспий в Азербайджан, с Азербайджана идет в Грузию, после из Турции в Европу», — выразил мнение специалист.

Также американцы планируют контролировать инфраструктуру, которая могла бы использоваться для строительства транспортного коридора «Восток — Запад». После они захотят заняться российско-иранским проектом — транспортным коридором «Север — Юг», заявил Перенджиев.

«Одновременно под нагнетанием этой обстановки формируется новая военная инфраструктура», — поделился эксперт.

В частности, американцы планируют проинвестировать в Армению 9 млрд долларов для сокращения зависимости от России в энергетике, сообщил специалист. В США рассматривают этот шаг как стратегическое решение, а не чисто коммерческое.

«Скрытый подтекст заключается в том, что США закупают ядерное топливо у России. В данном случае возникает вопрос, каким образом они сами у себя не могут наладить ядерную программу мирного атома, но при этом собираются сделать это в Армении. Возникает предположение, что эти деньги пойдут на создание военной инфраструктуры, которая будет использована против Ирана», — высказался политолог.

Игра против РФ

Как отметил политолог Перенджиев, американцы пытались с помощью Украины ослабить РФ, однако у них этого не получилось.

«Россия укрепила свои позиции на бывшей территории Украины. Россия не просто взяла под контроль их, но стала формировать новый транспортный коридор — как Азово-Черноморский транспортный коридор», — сказал он.

По этой причине США больше неинтересна Украина, им важно оказать давление на ШОС — на РФ и Китай, заключил Перенджиев.

