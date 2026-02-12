Лукашенко, Токаев, Трамп: кто может приехать в Москву на 81-ю годовщину Победы в ВОВ

Президент США Дональд Трамп не приедет в Москву на мероприятия в честь празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, несмотря на приглашение Кремля. Такое мнение в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» выразил политолог Дмитрий Аграновский.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможность приглашения Трампа 9 Мая. Политолог Аграновский считает, что нестабильность в американской политике не позволит президенту США приехать.

«Трампа пригласят, но по каким-то причинам он не приедет, как, собственно говоря, и в прошлом году. В этом смысле ничего не изменилось. Я не вижу каких-то причин, которые могли бы Трампа заставить приехать», — пояснил эксперт.

Специалист также выразил надежду, что на торжества по случаю 81-й годовщины прибудет тот же круг зарубежных гостей, что и в прошлом году. В их числе — президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и многие другие.

«Тот состав был весьма представительный, и в абсолютном большинстве это были страны, которые были, есть и остаются нашими друзьями, с которыми мы как раз и собираемся строить многополярный мир. Надеюсь, что никаких неожиданностей не произойдет, потому что на эти страны оказывается давление, в том числе со стороны США, чтобы они ослабили каким-то образом с нами отношения», — отметил он.

При этом Аграновский напомнил, что на мероприятии не стоит ожидать захваченного американцами президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

