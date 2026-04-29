«Полный цикл и максимум за свои деньги»: чем новый Kia K3 узбекской сборки уделал конкурентов по оснащению
Завод ADM Jizzakh запустил сборку седана Kia K3 по технологии полного цикла
Седан Kia K3 стал второй моделью корейского бренда, производство которой освоено на узбекском заводе ADM Jizzakh по технологии полного цикла CKD. Как выяснил портал 110 km.ru, кузова автомобиля проходят сварку и окраску непосредственно на предприятии, что гарантирует высокое качество сборки и адаптацию к региональным условиям. Премьера новинки для местного рынка состоялась 27 апреля 2026 года, и автомобиль уже доступен для ознакомления на официальном сайте Kia.
Kia K3 пришла на смену популярной модели Rio и с октября 2023 года уже продается в Латинской Америке и странах Персидского залива. Габариты новинки солидны для своего класса: длина составляет 4545 мм, ширина — 1765 мм, высота — 1475 мм, колесная база достигает 2670 мм, а объем багажника — 544 литра. Этот показатель почти совпадает с Chevrolet Cobalt и заметно превосходит Onix и BYD Chazor. Под капотом размещен бензиновый двигатель Smartstream G1.6 MPi мощностью 123 лошадиные силы с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.
Внешне K3 отличается фастбэк-силуэтом с плавной задней стойкой, светодиодной оптикой с графикой «Звездная карта» и 17-дюймовыми легкосплавными дисками в топовой комплектации. В салоне установлены объединенный блок из 4,2-дюймовой цифровой панели и 10,25-дюймового экрана мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, двухзонный климат-контроль, атмосферная подсветка на 64 оттенка, беспроводная зарядка и люк. Задние пассажиры получили отдельные дефлекторы и USB-порты, а спинки дивана складываются в пропорции 60:40.
Модель оснащена шестью подушками безопасности, ABS, ESC и помощником старта на подъеме уже в базовой версии. Пакет ADAS включает системы предотвращения фронтальных столкновений, мониторинг слепых зон, удержание и предотвращение выезда из полосы, а также ассистентов при движении задним ходом и безопасном выходе из машины. В краш-тестах Latin NCAP по протоколу 2024 года K3 набрала 87 процентов за защиту взрослых и 84 процента за защиту детей.
На сегодняшний день в Узбекистане выбор седанов невелик: Chevrolet Cobalt, Chevrolet Onix, BYD Chazor и Hyundai Elantra. Kia K3 по оснащению заметно опережает бюджетные Cobalt и Onix, а в сравнении с гибридным Chazor предлагает более привычную бензиновую установку. Главной интригой остается цена: если Kia удастся удержать стоимость между Onix и Chazor, модель способна отвоевать значительную долю рынка у конкурентов и изменить баланс сил среди седанов в регионе.