Получают от 250 тыс. рублей в месяц: названы самые высокооплачиваемые вакансии Подмосковья

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Подмосковье являются разработчики, специалисты по кибербезопасности, аналитики данных и DevOps-инженеры. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала HR-специалист Зулия Лоикова.

По словам эксперта, средняя зарплата этих специалистов составляет от 120 до 250 тыс. рублей в месяц.

«Далее идут инженеры, технические специалисты, инженеры-конструкторы, специалисты по автоматизации, а также инженеры по эксплуатации оборудования. Эти вакансии предлагают среднюю заработную плату от 80 до 150 тыс. рублей», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Следующие в списке по размеру оплаты труда — менеджеры по продажам и развитию бизнеса, менеджеры по работе с ключевыми клиентами и коммерческие руководители.

«Средняя заработная плата этих вакансий — от 100 до 200 тыс. рублей в месяц с учетом бонусов. На четвертом месте медицинские специалисты, вакансии врачей узкой специальности, стоматологи. Здесь разброс большой: где-то очень хорошие зарплаты, где-то они ниже. Средняя вилка — от 70 до 180 тыс. рублей», — добавила Лоикова.

Также высокую заработную плату получают финансовые аналитики, аудиторы и бухгалтеры с опытом работы.

«Эти специалисты могут получать от 80 до 150 тыс. рублей в месяц. Актуальны и рабочие специальности с высокой квалификацией: сварщики, электрики, наладчики оборудования, токари и так далее. Средняя зарплата — от 60 до 150 тыс. рублей в месяц. По Подмосковью, в целом, на этот год средняя заработная плата прогнозируется на уровне примерно 70-90 тыс. рублей в месяц, но в зависимости от отрасли может значительно отличаться — где-то быть повыше, где-то пониже», — заключила эксперт.

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