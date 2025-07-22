Помидоры умрут мгновенно: не используйте эти популярные удобрения, если не хотите остаться без урожая

Июль — время активного роста томатов. В этот период стоит быть осторожнее с уходом за теплицей, ведь некоторые удобрения, часто используемые для подкормки растений, совсем не походят для помидоров и даже могут их погубить, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» садовод Надежда Кашнова. Эксперт подробно рассказала, что особенно угрожает урожаю летом.

Эксперт отметила, что для помидоров опасны минеральные удобрения, включая хлористые (например, хлористый калий).

«Такие удобрения могут вызвать угнетение роста и пожелтение листьев. Опасны и азотные удобрения в период плодоношения. Например, мочевина и аммиачная селитра, стимулируют зеленую массу, но блокируют усвоение калия и фосфора, что негативно сказывается на качестве плодов. Избыток минеральных удобрений может привести к "перекорму" и активному росту зеленой массы в ущерб урожаю», — пояснила садовод интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Органические удобрения, такие как свежий навоз, способствуют росту, но также могут негативно сказаться на растениях, вызвав опадание цветов и трескание плодов. Иногда даже приводят к гибели.

«Неперепревшая органика, например, свежая трава или пищевые отходы, выделяет тепло и поглощает азот, что негативно сказывается на развитии томатов. Кроме того, внесение извести или мела в лунку меняет pH почвы, что нарушает усвоение питательных веществ, особенно фосфора, и замедляет рост растений», — подчеркнула эксперт.

Помидоры также подвержены атаке различных вредителей. Одной из самых опасных для томатов является белокрылка.

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«Это небольшие белые насекомые, которые высасывают соки из растения, переносят инфекции и способствуют грибковым заболеваниям. Совки, то есть гусеницы совок, также повреждают стебли и точки роста, особенно на стадии созревания помидоров», — продолжила садовод.

Не менее опасной является тля. Она, по словам эксперта, высасывает сок из листьев и выделяет вещество, способствующее развитию патогенных грибов.

«Слизни, прячущиеся днем, наносят ущерб, так как поедают листья и плоды. Медведка в свою очередь ослабляет растения, подгрызая корни. Также следует обратить внимание и на проволочников — длинных жестких червей, повреждающих стебли и корни помидоров», — заключила садовод.

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