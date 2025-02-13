Использует своего ребенка: каким отцом будет Давид Манукян

Блогер Давид Манукян (DAVA) и певица Мари Краймбрэри недавно обрадовали поклонников новостью о беременности. Пара ждет ребенка и планирует помолвку. Давид уже не раз был замечен в звездных скандалах, особенно после расставания с Ольгой Бузовой. Многие обвиняют мужчину в использовании популярных леди ради личного хайпа. Сможет ли DAVA стать хорошим отцом, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марианна Абравитова.

По ее словам, это вполне возможно, потому что с Мари у него настоящая сильная любовь, а когда у пары есть такая сильная, мощная платформа, то детей от своей любимой женщины мужчина всегда принимает.

«И надо сказать, что возраст у него уже подходящий для отцовства. То есть это такое личностное созревание и понимание того, зачем ты приходишь в эту жизнь. Кроме того, стоит отметить его национальность, а армянский народ я бы все же назвала чадолюбимцами. Они очень любят детей, у них нежной и трепетное отношение к ним», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В таких семьях, продолжила психолог, обычно много детей, и родители живут для детей, поэтому DAVA станет великолепным отцом даже несмотря на то, что сейчас у него все равно есть маркетинговое желание разыграть эту новость.

«Например то, что он сгенерировал картинки своей будущей внешности, как отца — что это, если не разгон популярности и не акцентирование внимания на себе. Ведь Мария действительно на концерте в конце песни оголила живот, он же не может остаться в стороне. Поэтому здесь придумана игровая линия, в какой-то степени тоже ошеломляющая фолловеров», — добавила Абравитова.

Это говорит не о его зрелости, как будущего отца, а как о шоумене. Но две эти линии, по словам психолога, в нем прекрасно сочетаются.

«Я думаю, что в их семье эта тема рождения ребенка, взросления ребенка, и вообще детская тема будет разгоняться также и в рекламных целях, потому что показать на сцене живот публике, намеренно включив его в концертный номер — это, конечно, маркетинг. Но когда люди умные и адекватные, это вполне может сочетаться. Поэтому переживать за Давида не стоит, из него получится хороший отец», — заключила психолог.

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