«Рассчитывают проделать фокус»: во Франции заговорили о невозможности возвращения Украины к границам 2014 года

Словам президента Франции Эмманюэля Макрона доверять нельзя из-за их переменчивости. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Юрий Светов. Ранее Макрон заявил, что украинцы осознают невозможность возвращения к границам 2014 года.

«Макрон не готовит Украину к потере территорий. Сегодня он скажет одно, завтра — другое. Мы же видим изменение его точки зрения постоянно. То 300 тыс. солдат направлялись на Украину, потом то ли он посылает туда французских солдат, то ли не посылает. То коалиция желающих собирается выдвигаться на Украину, то не собирается», — сказал эксперт.

Политолог отметил крайне низкий уровень популярности Макрона во Франции, поэтому ему приходится делать неоднозначные высказывания.

«Во Франции идут протестные движения, делаются заявления политические. Он виляет между этими силами. Тем более, что он вынужден считаться с точкой зрения Трампа, а Трамп сказал уже, что Украине придется признать какие-то утери территорий. Вот Макрон с одной стороны к этому присоединился, а с другой стороны все же проверяется в делах: условно говоря, закончилась СВО, территории пяти регионов в составе Российской Федерации, а они будут делать заявление, что не признают этого в составе РФ, что это временно», — выразил мнение Светов.

В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский желает вернуть потерянные территории, в том числе и Крым, с помощью дипломатической силы западных партнеров, считает эксперт.

«Мы должны вспомнить, что в состав Советского Союза три республики Латвия, Литва и Эстония вошли перед войной. В 1939–1940 году эта ситуация развивалась. Там парламенты принимали решения о вхождении в Советский Союз. Американцы сразу сказали, что они это не признают. Во время войны, когда им нужна была наша помощь, они [американцы] на эту тему не разговаривали, они помалкивали. Когда закончилась Вторая мировая война и началась Холодная война, Конгресс США принял резолюцию о порабощенных народах СССР. И она действовала до 1990-го года. и правительства этих государств в изгнании находились в Лондоне. И сейчас они рассчитывают проделать этот же фокус», — подчеркнул специалист.

По мнению Светова, расчет США заключается в том, что Россия заберет эти территории, восстановит, а после Запад вынудит отдать их Украине обратно.

«Поэтому цены словам Макрона никакой нет», — заключил политолог.

В свою очередь, президент России Владимир Путин на закрытой встрече с РСПП заявил, что РФ не станет претендовать на Одессу, если в ближайшее время на переговорах по урегулированию украинского конфликта Крым и другие воссоединившиеся с Россией регионы будут признаны российскими.

Ранее стало известно, могут ли США выйти из переговоров по Украине.