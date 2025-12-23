Попадают в дом вместе с елкой и заражают боррелиозом: в Подмосковье из-за теплой погоды активизировались клещи

«Эти инфекции могут поражать нервную систему, сердце и суставы, а при отсутствии своевременного лечения приводить к тяжелым осложнениям. При обнаружении присосавшегося клеща его необходимо как можно скорее удалить и обратиться к врачу для оценки риска инфицирования. Самолечение и игнорирование симптомов недопустимы. В профилактических целях рекомендуется осматривать новогодние деревья перед установкой в помещении», — заключил Саранчев.