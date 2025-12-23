Попадают в дом вместе с елкой и заражают боррелиозом: в Подмосковье из-за теплой погоды активизировались клещи
Врач Саранчев: «елочные» клещи могут заразить боррелиозом
Фото: [istockphoto.com/Tomasz Klejdysz]
В Московской области из-за аномально теплой погоды в зимний период все еще активны клещи. «Елочные» клещи могут попадать в жилые помещения вместе с хвойными деревьями и представлять реальную угрозу для здоровья человека. Подробнее об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-инфекционист Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Виктор Саранчев.
По его словам, укус клеща часто остается незамеченным, поскольку в слюне паразита содержатся обезболивающие вещества.
«На коже может появляться небольшое покраснение, уплотнение или темная точка в месте присасывания. В течение последующих дней возможны общие симптомы: слабость, повышение температуры, головная боль, ломота в мышцах. При боррелиозе характерным признаком является мигрирующая кольцевидная эритема — покраснение кожи с постепенно расширяющимся центром», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Основная опасность клещей, продолжил он, заключается в способности передавать инфекционные заболевания, включая клещевой энцефалит и болезнь Лайма.
«Эти инфекции могут поражать нервную систему, сердце и суставы, а при отсутствии своевременного лечения приводить к тяжелым осложнениям. При обнаружении присосавшегося клеща его необходимо как можно скорее удалить и обратиться к врачу для оценки риска инфицирования. Самолечение и игнорирование симптомов недопустимы. В профилактических целях рекомендуется осматривать новогодние деревья перед установкой в помещении», — заключил Саранчев.
