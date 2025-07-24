Популярные, но опасные: эти удобрения убьют весь ваш огород

Многие садоводы пользуются различными удобрениями для лучшего роста растений, однако даже популярные подкормки могут нанести серьезный вред огороду. Подробнее о том, что может загубить посадки, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала садовод Надежда Кашнова.

Хлористый калий

Известный как хлорид калия, он является одним из наиболее доступных и распространенных калийных удобрений.

«Его действие способствует повышенной устойчивости растений к засухе, низким температурам и патогенным организмам. Тем не менее, при избыточном внесении хлористого калия в почву, может накапливаться не только хлор, но и свинец. Удобрение также может вызывать раздражение кожи и глаз при прямом контакте во время работы», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Рекомендуется вносить хлористый калий в почву только осенью, чтобы за зимний период хлор смог полностью улетучиться из грунта, а также обязательно следовать инструкции по применению, добавила садовод.

Цианамид кальция

Удобрение представляет собой кальциевую соль амида циановой кислоты и является компонентом некоторых комплексных азотных удобрений. Оно содержит 20-22% азота.

«С одной стороны, это вещество при распаде предоставляет растениям доступный азот и кальций, что обеспечивает их питанием в течение длительного времени, в зависимости от их потребностей. Однако с другой стороны, при чрезмерном использовании это средство начинает негативно влиять на окружающую среду, загрязняя почву, близлежащие водоемы и продукты нитратами. Использование цианамида в процессе внекорневого орошения также приводит к загрязнению воздуха оксидами азота», — подчеркнула садовод.

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Кроме того, удобрения на основе цианамида кальция обладают отравляющим эффектом на моллюсков и различных насекомых, таких как проволочник.

«Важно помнить, что при его использовании порошок сильно пылит, что создает опасность при вдыхании (попадание пыли в глаза, нос и дыхательные пути может вызвать воспаление слизистых оболочек и серьезные ожоги кожи)», — продолжила эксперт.

Аммиачная селитра

Известная также как нитрат аммония или азотнокислый аммоний, она является ценным источником азотных веществ, содержащим 34-35% азота.

«Даже при правильном использовании (внедрение в почву или внесение в растворенном виде) избыток этого удобрения может привести к повреждению корневой системы растений, а также к накоплению вредных нитратов в плодах и грунте. Из-за этого не рекомендуется применять аммиачную селитру под такие культуры, как листовые овощи, свекла, огурцы и тыквы. Внекорневая обработка аммиачной селитрой также несет риски для растений, поскольку высокая концентрация азота может вызвать ожоги на листьях», — рассказала садовод.

Также аммиачная селитра является небезопасным веществом из-за своей взрывоопасности и предрасположенности к самовозгоранию, что требует соблюдения особых условий хранения и обращения с ней.

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