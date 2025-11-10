Пора менять резину: подробный прогноз погоды в Москве и Подмосковье на неделю с 11 по 14 ноября

Дожди продолжатся в Москве и Московской области на неделе с 11 по 14 ноября, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Ожидаются также первые ночные заморозки.

Прогноз погоды

По прогнозу эксперта, во вторник, 11 ноября, ожидается облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь.

«Температура ночью в столице +2…+4, днем +5…+7. По области ночью от 0 до +5, днем +2…+7 градусов. Ветер западный, 3-8 метров в секунду», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду, 12 ноября, облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь.

«Ночью в столице +2…+4, днем +4…+6 градусов. В Подмосковье днем на юго-востоке умеренный дождь. Ночью от -1 до +4, днем +1…+6 градусов. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 метров в секунду», — продолжил Ильин.

Облачность с прояснениями, а местами небольшой дождь, ожидаются и в четверг, 13 ноября.

«Ночью в столице +2…+4, днем +4…+6 градусов. В Подмосковье ночью от 0 до +5, днем +1…+6 градусов. Ветер ночью восточный, 3-8 метров в секунду. Днем ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду», — отметил синоптик.

В пятницу ночью переменная облачность и без осадков. Температура ночью +1…+6, днем +4…+9 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление

В течение недели атмосферное давление будет выше нормы. Во вторник — 748 мм ртутного столба, в среду — 750 мм ртутного столба. В четверг показатели вновь вернутся к отметке 748 мм ртутного столба, а в пятницу поднимутся до 750 мм ртутного столба.

Повышенное атмосферное давление в первую очередь ощущают на себе люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У гипертоников возрастает вероятность гипертонического криза, а у людей с ишемической болезнью сердца — приступов стенокардии или даже инфаркта. Кроме того, повышенное атмосферное давление влияет на общее самочувствие, вызывая головные боли, усталость, сонливость и снижение работоспособности.

