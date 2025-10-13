Пора менять резину: прогноз погоды в Москве и Московской области на неделю с 14 по 17 октября

Похолодание в ночное время до -2 градусов ожидается в Подмосковье на неделе с 14 по 17 октября, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Прогноз погоды

По прогнозу эксперта, во вторник, 14 октября, облачно, небольшие, а местами умеренные, осадки — преимущественно дождь.

«Температура в столице ночью +3…+5 градусов, днем +5…+7. Ночью в Подмосковье от 0 до +5, днем +2…+7 градусов. Ветер западный, юго-западный, 6-11 метров в секунду», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду также облачно, с небольшими, а местами умеренными, осадками в виде дождя и мокрого снега.

«Ночью в столице +2…+4, днем +3…+5 градусов. По области ночью от 0 до +5, днем +1…+6 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду», — продолжил Ильин.

В четверг, 16 октября, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

Фото: [ медиасток.рф ]

«Температура ночью -1…+1, днем +5…+7 градусов. По области ночью -2…+3, днем +2…+7. Ветер западной четверти, 5-10 метров в секунду», — добавил синоптик.

В пятницу ночью облачно с небольшими осадками, температура воздуха от +1 до +6 градусов. Днем облачно, небольшой дождь и температура +7…+12 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду, заключил эксперт.

Атмосферное давление

В течение недели атмосферное давление будет преимущественно ниже нормы. Во вторник — 742 мм ртутного столба, в среду — 745 мм ртутного столба. В четверг показатели еще сильнее отклоняться от нормы — 749 мм ртутного столба. Только в пятницу атмосферное давление будет соответствовать норме и составит 748 мм ртутного столба.

Снижение атмосферного давления может стать причиной ухудшения состояния у диабетиков, людей с пониженным артериальным давлением (гипотоников) и лиц с болезнями опорно-двигательной системы. У этих категорий граждан падение давления может спровоцировать ряд неприятных симптомов, таких как: затрудненное дыхание, нарушения сердечного ритма (аритмия), общая слабость, повышенная тревожность и снижение способности к концентрации внимания.

Ранее стало известно, что две волны сильных магнитных бурь накроют Землю до конца октября.