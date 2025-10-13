Две волны сильных магнитных бурь накроют Землю до конца октября: к чему готовиться

Небольшие возмущения начнутся уже в пятницу, 17 октября. Уровень возмущений достигнет третьего уровня (слабая буря) и продержится в течение суток. После этого уровень повысится до четвертого (малая буря) и продержится также в течение суток — до вечера воскресенья, 19 октября. Далее уровень повысится до пятого (умеренная буря) и продержится до вечера понедельника, 20 октября. С вечера понедельника в течение двух суток ожидается третий уровень геомагнитных возмущений.

Новая волна магнитной бури начнется в пятницу, 24 октября, с четвертого уровня и продлится в течение двух суток. Небольшой перерыв для метеозависимых продлится с вечера 26 октября до вечера 27 октября — уровень бури снова опустится до третьего. После чего в течение суток, до вечера 28 октября, вновь ожидается четвертый уровень. Пик бури ожидается с вечера 28 октября до вечера 29 октября — уровень магнитной бури поднимется до шестого. Потом снизится до пятого и сохранится до пятницы, 31 октября, опустившись после этого до четвертого уровня.

Ранее эксперты рассказали, где в Москве продаются самые дешевые квартиры.