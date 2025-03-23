Последний шанс купить квартиру: в России расширили условия семейной ипотеки — кто может ее получить

Семейная ипотека станет доступна для покупки жилья на вторичном рынке в 901 населенном пункте с 1 апреля. Перечень городов опубликован ДОМ.РФ. Как получить семейную ипотеку в 2025 году — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Таких процентов больше нет

Семьи с детьми могут взять квартиру в ипотеку по ставке до 6% годовых, при этом первоначальный взнос должен составлять 20% от стоимости жилья. Максимальная сумма льготного кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленобласти достигает 12 млн рублей, в других регионах — 6 млн рублей. Кроме того, лимиты по программе можно расширить до 15 млн рублей, а в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях до 30 млн рублей, получив дополнительную сумму на рыночных условиях или по одной из региональных ипотечных программ.

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С привлечением семейной ипотеки можно купить только жилье в новостройке, однако с 1 апреля она распространится и на вторичный рынок. Купить «вторичку» с помощью льготного кредитования смогут жители городов с низкими объемами строительства жилья (всего 901 населенный пункт). В список вошли Геленджик, Туапсе, Крымск, Ухта, Воркута, Адыгейск, Конаково, Ржев и т.д.

Взять могут не все

Семейная ипотека в России рассчитана до 31 декабря 2030 года. Получить льготный кредит можно только в том случае, если ранее не использовались другие федеральные программы: льготная ипотека на новостройки (завершена 1 июля 2024 года), ИТ-ипотека, сельская, Дальневосточная и Арктическая ипотека. При этом не учитываются кредиты, полученные до 23 декабря 2023 года, и полностью погашенные кредиты, если после их оформления в семье родился еще один ребенок и планируется покупка жилья большего по площади.

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Претендовать на семейную ипотеку на покупку новой квартиры или строительство собственного дома могут семьи, воспитывающие детей, не достигших возраста 7 лет. Родителям двух и более несовершеннолетних детей доступна покупка недвижимости на первичном рынке или строительство индивидуального жилья в городах с населением до 50 тысяч человек и 35 субъектах с недостаточной обеспеченностью жилищным строительством. Семьи с детьми-инвалидами могут не только взять квартиру в новостройке, но и приобрести готовое жилье на вторичном рынке в регионах, где отсутствует жилищное строительство.

С 1 июля 2024 года купить строящееся жилье с привлечением семейной ипотеки можно только по договору участия в долевом строительстве, по уступке — нельзя. Заемщик, на чье имя оформлен кредит, должен оставаться собственником жилья до полного погашения ипотеки в любом из случаев.

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