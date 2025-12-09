Пособия, индексации, новые выплаты: как изменится жизнь российских семей с 2026 года

С 1 января 2026 года в России увеличится минимальный размер оплаты труда. Это изменение отразится и на ряде социальных выплат. Кроме того, с 1 февраля будет проведена индексация маткапитала и некоторых пособий с учетом уровня инфляции. Как нововведения повлияют на жизнь российских семей — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Рост МРОТ в 2026 году

Минимальный размер оплаты труда планируется поднять на 20,7%. С начала 2026 года он составит 27,09 тыс. рублей в месяц (в 2025 году — 22, 44 тыс. рублей).

Это значит, что работодатели не могут устанавливать зарплату ниже МРОТ для сотрудников на полной ставке. Также от размера МРОТ зависят суммы пособий по беременности и родам, выплат по уходу за ребенком, больничных, алиментов.

Пособие по беременности и родам

Размер выплаты определяется по среднему дневному заработку за два предыдущих года. Учитываются все доходы, с которых начислялись страховые взносы. В 2026 году максимальная сумма пособия за стандартный отпуск в 140 дней вырастет до 955,8 тыс. рублей (в 2025 году — 794,4 тыс. рублей).

Минимальная выплата при отпуске в 140 дней составит около 124,7 тыс. рублей (в 2025-м — 103,3 тыс.). При осложненных родах сумма увеличится до 139 тыс. рублей, а при многоплодной беременности — превысит 172 тыс. рублей. На пособие также могут претендовать безработные женщины, уволенные в связи с ликвидацией организации.

С 1 сентября 2025 года пособие по беременности и родам студенткам очной формы обучения назначает Соцфонд — в размере 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. Ранее выплаты рассчитывались учебными заведениями на основе стипендии.

Фото: [ istockphoto.com/Natalia Kuzina ]

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Получать пособие могут не только родители, но и другие родственники или опекуны — при условии оформления отпуска по уходу. Выплата составляет 40% среднего заработка за два предыдущих года. Максимальный размер пособия в 2026 году достигнет 83 тыс. рублей в месяц (в 2025 году — 68,9 тыс. рублей). Если уход осуществляется за несколькими детьми до 1,5 лет, пособие назначается на каждого, но не может превышать 100% среднего заработка.

Минимальная сумма пособия в 2026 году — 10,83 тыс. рублей.

Единое пособие для семей с низким доходом

Право на выплату имеют семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины, ставшие на учет до 12 недель. Для назначения пособия среднедушевой доход семьи должен быть ниже регионального прожиточного минимума. Дополнительно учитывают имущество и занятость родителей. В выплате могут отказать при наличии задолженности по алиментам, сокрытии доходов или умышленном отказе от трудоустройства.

Размер пособия зависит от дохода семьи за последние 12 месяцев и может составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. Для беременных — от 50% до 100% прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Оформить выплату можно через Соцфонд, МФЦ или портал «Госуслуги». Рост пособия происходит ежегодно относительно увеличения прожиточного минимума. На 2026 год индексация оценивается в 6,8%. В среднем выплата при максимальном размере составит около 18,3 тыс. рублей.

Индексация маткапитала и других выплат

С 1 февраля ежегодно проводится индексация социальных выплат по уровню инфляции за предыдущий год. По прогнозам Минтруда, индексация составит 6,8%. В результате материнский капитал в 2026 году вырастет до 737,2 тыс. рублей на первого ребенка и до 974,1 тыс. рублей на второго (если семья не получала выплату ранее).

Единовременное пособие при рождении ребенка

С учетом предполагаемой индексации сумма пособия с 1 февраля 2026 года увеличится до 28,77 тыс. рублей (сейчас — 26,94 тыс. рублей). Пособие назначается всем семьям вне зависимости от дохода.

Работающим родителям заявление подавать не нужно — данные поступают автоматически от ЗАГС и работодателя. Неработающим необходимо обратиться в МФЦ, Соцфонд или подать заявление через «Госуслуги» в течение шести месяцев с момента рождения ребенка.

Фото: [ lpu.zdrav.mosreg.ru ]

Единовременная выплата при передаче ребенка в семью

Пособие назначается усыновителям, опекунам и приемным родителям. Подать документы нужно в течение шести месяцев после вступления в силу решения суда или органа опеки. Выплата фиксированная и индексируется ежегодно. В 2026 году ее размер составит 28,77 тыс. рублей.

Семейная налоговая выплата

С 1 января 2026 года вводится новая мера поддержки. Она позволит работающим родителям или опекунам вернуть часть уплаченного НДФЛ. Получить выплату смогут семьи с двумя и более детьми до 18 лет (или до 23 лет, если ребенок учится очно). Среднедушевой доход должен быть ниже 1,5 прожиточного минимума региона.

Выплата рассчитывается на основе доходов за предыдущий год: налог пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут семье. Подать заявление за 2025 год можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года.

Фото: [ медиасток.рф ]

Польза для многодетных семей

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» подчеркнула, что ежегодно суммы в мерах поддержки для семей индексируются.

«Самая главная мера поддержки — это материнский капитал, и он индексируется значительно. Мы сейчас даже видим цифру, которую раньше можно было даже не получить при рождении двоих детей, а сейчас мы ее получаем за рождение одного ребенка. Если мы возьмем разницу между городом и селом, то для регионов и отдаленных уголков России предоставляемая сумма звучит достойно. И эту сумму можно использовать на улучшение жилья и решение проблем материального характера для молодых родителей. Это является хорошим подспорьем», — пояснила эксперт.

Также специалист напомнила, что единовременные выплаты тоже индексируются ежегодно.

«По некоторым позициям не всегда опережают инфляцию. В уголках РФ на эти суммы семьи, особенно многодетные, имея три-четыре ребенка, в совокупности начинают получать хорошие пособия от государства. Совокупный эффект работает для многодетных семей, когда три и более ребенка, семья может получить несколько положенных выплат», — отметила экономист.

Однако в случае с молодой семьей, у которой только первый или второй ребенок, основной мерой поддержки является материнский капитал, напомнила эксперт.

«Условия получения пособий ужесточаются. В 2025 году, чтобы получить единое пособие, один из родителей должен был подтвердить доход за предыдущие 12 месяцев не менее в четыре МРОТ, теперь нужно подтвердить не менее восьми МРОТ. Кроме того, в этот доход теперь не входят так называемые корпоративные выплаты. Это единовременная выплата, которая предоставляется со стороны организации, где этот родитель работает», — сетует специалист.

С одной стороны — суммы растут, с другой — они работают больше как совокупный эффект для многодетных семей, заявила эксперт.

«Для семей, которые решаются только на первого-второго ребенка, посложнее ситуация. Я считаю, что в будущем году и в последующих годах правительству нужно сделать основной упор на будущих семьях, которые задумываются о первом-втором ребенке. Пока что есть только одна работающая мера для них — материнский капитал. В плане получения того же единого пособия меры ужесточаются», — заключила Литвиненко.

