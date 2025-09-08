Потепление до +24°: прогноз погоды в Москве и Подмосковье на неделю с 9 по 13 сентября

Лето пока не планирует покидать Москву и Подмосковье. На неделе с 9 по 13 сентября температура воздуха останется в пределах +20…+24 градусов, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Прогноз погоды

Во вторник, 9 сентября, ожидается переменная облачность и без осадков.

«Температура в столице ночью +10…+12 градусов, в центре — от +14 до +16. Днем +22…+24 градуса. В Подмосковье ночью +7…+12, днем +19…+24 градуса. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду сохранится переменная облачность и без осадков. Ночью в столице +9…+11, в центре +13…+15 градусов.

«Днем в Москве +20…+22. По области ночью +6…+11, днем +17…+22 градуса. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду», — продолжил эксперт.

Четверг также ожидается без осадков. В течение дня переменная облачность.

«В Москве ночью +6…+8 градусов, в центре +10…+13, днем +21…+23 градуса. В Подмосковье ночью +4…+9, днем +19…+24 градуса. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду», — добавил Ильин.

Фото: [ медиасток.рф ]

Переменная облачность без осадков прогнозируется и в пятницу, 12 сентября. Температура воздуха ночью опустится до +5…+10 градусов, а днем поднимется до +15…+20. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление

Всю неделю атмосферное давление ожидается преимущественно выше нормы. Во вторник — 756 мм ртутного столба, в среду — 758 мм ртутного столба. В четверг и пятницу показатели будут находиться на одном значении — 760 мм ртутного столба.

Повышенное атмосферное давление представляет опасность для людей с гипертонией, метаболическими расстройствами и тех, кто пережил инсульт или инфаркт. Скачки давления неблагоприятно влияют на метеочувствительных людей и способны вызывать обострение существующих хронических заболеваний.

Ранее стало известно, когда в Москве празднуется День города и какие мероприятия ждут гостей и жителей столицы.