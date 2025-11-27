Потепление с дождями: прогноз погоды в Москве и Подмосковье в последние выходные ноября

В последние выходные ноября в Москве и Московской области ожидается потепление до +5 градусов и небольшие дожди, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В субботу облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

«Ночью в столице -1…+1, днем +1…+3. В Подмосковье ночью -3…+2, днем от 0 до +5 градусов. Ветер южной четверти, 2-7 метров в секунду», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье, 30 ноября, облачно, ночью осадки, а днем небольшой дождь.

«В Москве ночью -1…+1, днем +3…+5 градусов. В Подмосковье ночью -3…+2, днем +1…+6 градусов. Ветер южный, 3-8 метров в секунду», — продолжил Ильин.

В первый день декабря облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью -3…+2, днем +3…-2. Ветер слабый.

