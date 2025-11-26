Не экономят на себе: выяснилось, сколько москвички готовы потратить на подготовку к Новому году

Москвички уже начали подготовку к Новому году, заранее планируя праздничные мероприятия, продумывая стиль и оценивая предстоящие расходы. В среднем женщины готовы потратить 8,6 тыс. рублей на новогодний образ, выяснили эксперты сервиса «Авито Услуги». Аналитики поделились с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» результатами опроса жительниц столицы.

Так, более половины москвичек (52%) проведут Новый год дома, в уютной праздничной обстановке, а почти четверть (23%) отправятся отмечать праздник к родственникам или друзьям. Еще 8% планируют праздновать в ресторане или на вечеринке.

Выбор гардероба также разделился: 34% москвичек собираются использовать уже имеющиеся вещи, столько же планируют купить новые наряды специально для праздника, а 3% хотят создать образ самостоятельно или сшить его на заказ. Что касается услуг красоты, 25% женщин планируют воспользоваться салонами или частными мастерами для создания прически, а 17% — для макияжа.

В среднем подготовка к празднику, включая наряд, прическу, макияж и маникюр, обойдется москвичкам примерно в 8,6 тыс. рублей. Каждая пятая планирует потратить до 3 тыс. рублей, 14% рассчитывают на 3-5 тыс., а 19% готовы потратить 5-10 тыс. рублей. При этом 31% отметили, что бюджет на праздники за год не изменился, 15% планируют значительно увеличить расходы, 16% — слегка, а еще 16%, наоборот, готовы сократить траты.

Ранее стало известно, что москвичам продают наряженную новогоднюю елку за 350 тыс. рублей.