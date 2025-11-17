Пожар в элитном ЖК Москвы: застройщик рискует сорвать сроки, а дольщики не получить компенсацию

Пожар произошел в строящемся ЖК Le Dome в центре Москвы. Элитный жилой комплекс должны были сдать уже в 2026 году, однако после инцидента сроки оказались под вопросом. Что будет с выкупленными квартирами и вложениями дольщиков — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По проекту французского архитектора

В МЧС рассказали ТАСС, что поступило сообщение о пожаре по адресу Соймоновский проезд, 3, где загорелось строящееся пятиэтажное здание. В оперативных службах агентству уточнили, что очаг возгорания находился на строительных лесах и затем перекинулся на стройматериалы элитного ЖК. Позднее в МЧС сообщили, что пожар был локализован, проводятся работы по полной ликвидации, а информации о пострадавших не поступало.

По информации телеграм-канала Mash, в огне оказались строительные леса и материалы. На месте работают 77 человек личного состава и 22 единицы техники. Источник сообщил, что жилой комплекс, спроектированный французским архитектором Домиником Эртенберже, планировалось сдать в первом квартале 2026 года.

Возгорание также привело к ограничению движения транспорта в Курсовом переулке — от Соймоновского проезда до 2-го Обыденского переулка, сообщили в Госавтоинспекции Москвы.

Кто вернет деньги дольщикам?

Юрист Юрий Капштык в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, возместят ли дольщикам компенсацию после пожара.

«Напомню, что на сегодняшний день действует мораторий на начисление неустойки за задержку сдачи объектов. В данной ситуации сроки из-за устранения последствий и ликвидации пожара будут удлинены. Несмотря на действие моратория, дольщики, которые по сроку должны получить квартиры, но вовремя не получили, имеют право на обращение в суд с иском за удержание процентов за пользование чужими денежными средствами», — пояснил эксперт.

По его словам, обязательства по договору долевого участия прекращаются в момент передачи квартиры непосредственно приобретателю.

«Пожар — это форс-мажор, который фактически вне контроля самих покупателей, и это вина самого застройщика в случае необеспечения соответствующих мер противопожарной безопасности. Я думаю, что после разбирательства МЧС и прокуратура такие данные подтвердят. Тем не менее, ответственность за нарушение сроков все равно у застройщика имеется», — заключил Капштык.

