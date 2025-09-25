Сразу две выплаты: сроки перечисления пенсий могут сдвинуться в ноябре из-за праздников

В ноябре россияне будут отдыхать сразу три дня — со 2 по 4 ноября. Как в эти дни будет выплачиваться пенсия, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

Эксперт отметила, что в праздничные дни ни банки, ни государственные учреждения работать не будут, поэтому выплаты пенсий могут быть перенесены на более ранние сроки.

«Как мы знаем, в праздничные дни график пенсий может меняться для того, чтобы наши пенсионеры не зависели от задержек с выплатами из-за нерабочих дней. Так, если стандартная дата выплаты выпадает на праздник или выходной, пенсия выплачивается досрочно — обычно в последний рабочий день перед праздниками», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Поэтому, если Соцфонд решит выплатить пенсии раньше, в октябре пенсионеры получат сразу две суммы: пенсию за октябрь — в привычные сроки, и пенсию за ноябрь — 31 числа этого же месяца.

«Это касается только тех пенсионеров, у которых обычная дата перечисления пенсий приходится на первые числа месяца. В остальных случаях пенсия придет в привычные сроки», — добавила Проданова.

