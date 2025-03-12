Практически невозможно: стало известно, сколько нужно работать для пенсии в 100 тысяч рублей

Обеспечить себе хорошую пенсию можно, если начать работать сразу после учебы и закончить к 75 годам. Важно не прерывать трудовой стаж даже при переходе в другую компанию и стараться заранее найти новое место, ведь потеря 1-3 месяцев может быть существенна, заявила экономист, член Общественного совета при Минобрнауки России, доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко. Эксперт рассказала, сколько нужно зарабатывать до выхода на пенсию, чтобы она составила 100 тысяч рублей.

При устройстве на работу необходимо отслеживать, чтобы оформление проходило по трудовому законодательству, записи в трудовой книжке велись правильно, отметила эксперт.

Средняя пенсия в России опустилась ниже трети средней зарплаты (86 тысяч рублей), достигнув 25 тысяч рублей, сообщили «Известия». Обеспечить себе пенсию в 100 тысяч рублей можно при постоянной зарплате минимум 230 тысяч рублей в том случае, если непрерывный трудовой стаж составляет порядка 45 лет. Чтобы не выйти на пенсию к 75 годам, можно использовать вторую стратегию и увеличить уровень дохода, добавила Литвиненко.

«Чтобы нам еще разрешили доработать до 75 лет, необходимо соответствовать требованиям рынка. Например, сейчас быть IT-подкованным, разговаривать на понятном всем языке и иметь здоровье, позволяющее человеку отработать восьмичасовой рабочий день. Нужно быть доступным, экономически активным, в ресурсе 24/7», — продолжила экономист.

Литвиненко спрогнозировала, что в будущем работодатели будут нацелены на повышение эффективности эмоционального капитала сотрудников. Чтобы больше сил уходило на решение задач, а не на борьбу с эмоциями, которые могут негативно влиять на здоровье отдельных работников, обстановку в коллективе.

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