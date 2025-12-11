Практически зарплата: юрист рассказал, какие выплаты могут получить россияне после увольнения

Эксперт юридической компании Право-Сити Степан Углов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, на какие выплаты могут рассчитывать россияне после увольнения. К ним относятся пособие по безработице, компенсация за неиспользованный отпуск и даже больничный.

Юрист подчеркнул, что законодательством предусмотрена выплата пособия по временной нетрудоспособности (больничного) и после увольнения. Механизм зависит от того, когда наступила временная нетрудоспособность: к примеру, больничный открыт в день увольнения или до него.

«В этом случае пособие оплачивается в обычном порядке, как если бы увольнения вообще не было. Работнику компенсируют нетрудоспособность по любой причине: болезнь, травма, уход за ребенком или родственником и тому подобное. Размер выплаты зависит от страхового стажа [статьи 5, 7 Закона № 255-ФЗ]», — пояснил он.

Если больничный открыт в течение 30 дней после увольнения, то тут действует особый порядок, отметил специалист.

«Пособие выплачивается только в случае болезни или травмы самого работника. Размер выплаты составляет 60% среднего заработка, и стаж при этом значения не имеет. Первые три дня оплачивает бывший работодатель, остальные — Социальный фонд России. Важно: чтобы получить выплату, бывший работник должен предоставить номер электронного больничного или бумажный лист нетрудоспособности — это основание для назначения пособия», — заявил он.

По его словам, если болезнь наступила позже чем через 30 дней после увольнения, то пособие не назначается.

«Независимо от причины увольнения — по собственному желанию, соглашению сторон или инициативе работодателя. Важно: причина увольнения не важна», — сообщил юрист.

Фото: [ istockphoto.com/BernardaSv ]

Помимо больничного пособия в указанные сроки, граждане могут претендовать на ряд других выплат, но уже не от работодателя, а в рамках законодательства о занятости или соцподдержке, заявил эксперт. К примеру, пособие по безработице.

«Назначается в случае, если человек встал на учет в центре занятости. Размер зависит от стажа, зарплаты и причины увольнения. Даже при увольнении по собственному желанию гражданин имеет на него право — просто период ожидания до начисления может отличаться», — сказал специалист.

Также граждане могут рассчитывать на компенсации при увольнении, отметил Углов.

«Если работодатель инициирует увольнение [сокращение, ликвидация и другое], полагаются выплаты: выходное пособие; средний заработок на период трудоустройства [до трех месяцев — при сокращении]; компенсация за неиспользованный отпуск [при любом виде увольнения]», — сказал он.

По его словам, также россияне могут получить социальные выплаты СФР.

«При наличии статуса родителя, инвалида или имея право на другие меры поддержки, человек продолжает получать федеральные и региональные пособия, независимо от увольнения», — заключил Углов.

