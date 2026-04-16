«Права отберут автоматически»: что изменится для водителей с 1 марта 2027 года и почему эксперты бьют тревогу
С 1 марта 2027 года визит к врачу может обернуться для водителей изъятием прав
С 1 марта 2027 года в России вступают в силу новые правила, согласно которым водительские права могут быть аннулированы или временно изъяты после любого визита к врачу, если у человека обнаружат заболевание, несовместимое с безопасным управлением автомобилем.
Как изменятся правила для водителей
В настоящее время водители проходят обязательное медицинское освидетельствование один раз в десять лет. Промежуточные изменения в состоянии здоровья, которые могут возникнуть между этими осмотрами, фактически оставались вне поля зрения Госавтоинспекции. С марта 2027 года ситуация кардинально изменится: все медицинские учреждения, как государственные, так и частные, будут обязаны передавать данные о выявленных заболеваниях, препятствующих вождению, в единую базу Минздрава, к которой получит доступ ГИБДД. Это означает, что основанием для проверки может стать любой визит к врачу: плановая диспансеризация, медосмотр по работе или обычная консультация у терапевта.
Как пояснил депутат Павел Федяев, при подтверждении диагноза человека направят на дополнительное обследование, результаты которого будут переданы в МВД. После этого последует решение о временном ограничении права управления автомобилем. На лечение и последующее подтверждение улучшения состояния здоровья будет предоставлен месяц, по истечении которого, в случае выздоровления, права могут быть возвращены владельцу.
Юристы отмечают, что процесс аннулирования прав будет существенно упрощен по сравнению с нынешней процедурой. Если сейчас для лишения прав по медицинским показаниям требуется судебное решение по иску прокуратуры, то с 2027 года это будет происходить автоматически на основании информации, поступающей напрямую от медицинских учреждений.
Какие диагнозы могут стать причиной изъятия прав
Закон содержит перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, который, по мнению экспертов, требует пересмотра. В действующий список, помимо очевидных тяжелых заболеваний вроде эпилепсии, шизофрении или полной слепоты, входят и весьма распространенные психические расстройства: депрессия, тревожные расстройства, фобии, биполярное расстройство, а также аномалии цветового зрения.
Специалисты выражают обеспокоенность тем, что столь широкие формулировки могут затронуть значительное число граждан, многие из которых могут даже не подозревать о наличии у себя подобных диагнозов или не считать их препятствием для вождения.
Проблемы и риски нового закона
Эксперты в целом поддерживают идею повышения безопасности на дорогах, однако обращают внимание на ряд потенциальных проблем, которые могут возникнуть при реализации нового закона.
- Риск отказа от медицинской помощи. Некоторые эксперты опасаются, что часть водителей, особенно пожилых, станут реже обращаться к врачам, боясь возможных ограничений. Люди могут предпочесть не лечить хронические заболевания, чтобы сохранить право управления автомобилем.
- Уязвимость пожилых водителей. Эксперт Глеб Виленский отметил, что пожилые водители особенно уязвимы, поскольку с возрастом у них закономерно снижаются скорость реакции и внимание. Однако врачи нередко избегают ставить таким пациентам диагнозы, которые могут привести к ограничениям, опасаясь конфликтов и жалоб.
- Необходимость корректировки перечня заболеваний. Действующий список противопоказаний, по мнению многих специалистов, устарел и нуждается в пересмотре. Включение в него таких диагнозов, как депрессия или тревожное расстройство, без учета степени их тяжести и влияния на способность управлять автомобилем, может привести к необоснованным ограничениям для значительного числа водителей.