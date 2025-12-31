Правило «успеть подойти»: автоюрист Воропаев объяснил, когда эвакуация автомобиля незаконна

С 1 января 2026 года в Москве и Санкт-Петербурге вступают в силу новые, более высокие тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей на штрафстоянках. Как отмечает Autonews.ru , стоимость услуг вырастет для всех категорий транспорта — от мотоциклов до тяжеловесных грузовиков.

В столице эвакуация легкового автомобиля с двигателем мощностью до 80 л.с. теперь обойдется в 8,5 тыс. рублей вместо прежних 7,6 тыс. Суточное хранение начнется от 1,3 тыс. рублей. В Петербурге тариф на перемещение легковушки вырастет до 3,8 тыс. рублей, а час хранения — до 115 рублей.

В беседе с изданием автоюрист Лев Воропаев дал чёткие рекомендации водителям, чьи машины задерживают. По его словам, оспорить эвакуацию можно при наличии реабилитирующих оснований — то есть если водитель не нарушал ПДД.

Юрист подчеркнул важный юридический нюанс, закреплённый в статье 27.13 КоАП РФ: «Если водитель подошел к автомобилю в тот момент, когда эвакуатор еще не двинулся, то увозить машину на спецстоянку нельзя». Воропаев пояснил, что если водитель успел зафиксировать факт своего присутствия до начала движения эвакуатора, это является достаточным основанием для оспаривания задержания.

Несмотря на рост тарифов, у автомобилистов сохраняется возможность сократить расходы. Как отметил Воропаев, в Москве, например, можно получить скидку в 25% на оплату эвакуации, если произвести платёж до момента возврата автомобиля со штрафстоянки. Кроме того, если забрать транспортное средство в первые сутки, плата за хранение не начисляется.

