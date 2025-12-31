Список победителей: какие марки авто сильнее всего подорожали в России в декабре

Российский рынок новых автомобилей завершает год мощной волной удорожания. По данным Национального агентства промышленной информации (НАПИ), в декабре 2025 года производители повысили рекомендованные розничные цены на 38 комплектаций различных моделей, причем рост по отдельным позициям достиг почти 25%.

Согласно исследованию, скачок цен затронул ряд китайских марок, представленных на рынке РФ. В числе брендов, поднявших стоимость, — Hongqi, Haval, Solaris, Belgee, Exlantix, Amberauto («Амберавто»), SWM и Wey. Диапазон увеличения «прайсов» оказался весьма широким — от 0,7% до рекордных 24,6%.

Аналитики НАПИ представили рейтинг моделей, сильнее всего подорожавших в последний месяц года. Лидерами стали автомобили южнокорейской марки Solaris: модели HC Classic, HC Prime и KRX Luxe AV подорожали на 20-25%. Например, Solaris HC Classic теперь стоит 2 490 000 рублей против 1 999 000 рублей в ноябре. Значительный рост также продемонстрировали кроссоверы SWM и Haval.

Эксперты отмечают, что декабрьское повышение — лишь предвестник новой ценовой волны. С января 2026 года покупателей ожидает очередной рост стоимости машин, который будет частично связан с планируемым увеличением ставки НДС.

