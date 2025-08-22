Право вернуться в Россию: поможет ли раскаяние иноагенту Дмитрию Быкову избежать тюрьмы?

Следственный комитет завершил расследование в отношении писателя Дмитрия Быкова*, он заочно арестован и объявлен в международный розыск, сообщает ведомство. Эксперт Юридической компании Право-Сити Матвей Елисеев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, сможет ли писатель спокойно вернуться в РФ в случае извинения перед страной.

Как пояснил юрист, здесь нужно разделить два понятия: «спокойно вернуться» как физическое возвращение и «спокойно вернуться» как отсутствие уголовной ответственности после возвращения.

«Вернуться в страну он сможет только в том случае, если будет снят или отменен вынесенный судом запрет на определенные действия [например, если ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а он находится за границей, он будет объявлен в международный розыск]. Однако возвращение будет означать его немедленное задержание и направление в СИЗО для участия в судебных заседаниях», — пояснил специалист.

Как отметил юрист, само по себе извинение и раскаяние не являются основанием для прекращения уголовного дела по статье 207.3 УК РФ — публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ.

«В уголовном праве есть понятие “деятельного раскаяния” [статья 75 УК РФ], которое может служить основанием для освобождения от уголовной ответственности. Оно применяется в основном к преступлениям небольшой и средней тяжести. Статья 207.3 УК РФ, часть 1, относится к категории преступлений средней тяжести [максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы]. По преступлениям средней тяжести освобождение от ответственности в связи с деятельным раскаянием возможно», — отметил он.

По его словам, извинения и раскаяние не позволят Быкову «спокойно вернуться» и избежать уголовной ответственности. Они могут лишь незначительно повлиять на вид и размер наказания. У писателя ситуация в целом однозначна — прекратить дело невозможно, поскольку прокурор уже утвердил обвинения и направил дело в суд. Однако суд может изменить ход дела.

«Теоретически, дело может быть прекращено в суде, но для этого требуются строго определенные законом основания, например: оправдательный приговор — если суд придет к выводу, что состав преступления отсутствует или вина подсудимого не доказана, прекращение дела судом в связи с примирением сторон [статья 25 УПК РФ] — но по делам публичного обвинения [к которым относится статья 207.3 УК РФ] это практически не применимо, тем более с учетом общественного резонанса», — выразил мнение юрист.

Также суд может прекратить дело после раскаяния или изменения уголовного закона: если статья 207.3 УК РФ будет будет декриминализирована, то есть переведена в разряд административных правонарушений или вовсе отменена, заявил Елисеев.

«На текущий момент это выглядит абсолютно гипотетическим сценарием. Учитывая сложившуюся правоприменительную практику по данной категории дел, вероятность вынесения оправдательного приговора или прекращения дела по реабилитирующим основаниям стремится к нулю», — отметил он.

При этом скостить себе срок у Быкова есть возможность, пояснил эксперт. Если писатель признает полностью вину и будет раскаиваться.

«Это ключевой фактор. Несмотря на то, что это не прекратит дело, суд обязан учесть явку с повинной, активное способствование раскрытию преступления и чистосердечное раскаяние как смягчающие обстоятельства [статьи 61, 62 УК РФ]. На практике это часто приводит к назначению наказания в виде штрафа или условного срока, особенно если у подсудимого положительная характеристика», — рассказал специалист.

Также Быков может подать ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке (глава 40 УПК РФ), добавил юрист.

«Этот порядок применяется, если обвиняемый согласен с предъявленным обвинением и ходатайствует о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Главное преимущество — наказание не может превысить две трети от максимального срока самого строгого наказания по данной статье. Для статьи 207.3 УК РФ, части 1, это значит, что реальный срок лишения свободы не может превышать трех лет и четырех месяцев вместо пяти лет. Этот вариант также демонстрирует суду отсутствие намерения оспаривать обвинение и косвенно свидетельствует о раскаянии», — выразил мнение эксперт.

По его мнению, главная проблема для Быкова в том, что большинство этих шагов требуют его личного участия в судебных заседаниях и активного взаимодействия с защитой и судом.

«Если он находится за границей и не намерен возвращаться, он лишается этих инструментов минимизации. В этом случае суд рассмотрит дело заочно. При заочном рассмотрении шансы на смягчение наказания значительно снижаются, так как суд не сможет в полной мере оценить личность подсудимого и его раскаяние», — заключил Елисеев.

*Внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов