«Если переступит грань морали»: какое наказание грозит за критику мессенджера Max в соцсетях
Россиян начнут проверять на «иностранное влияние» за критику нового мессенджера Max, сообщает русская служба The Moscow Times. Что может грозить за негативное мнение пользователя в социальных сетях, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.
Эксперт отметил, что новая сеть в принципе вызывает много вопросов у интернет-пользователей. Однако высказывания даже в соцсетях, если в них нет указания конкретного разработчика, владельца торгового знака или авторского права, не имеют оснований для неприятных последствий.
«Если кто-то будет высказывать свое мнение именно по опыту его пользования, я думаю, что в крайнем случае это может быть незначительный административный штраф или же в большей степени предупреждение. Оснований для привлечения к какой-либо серьезной ответственности как таковой нет, потому что каждый случай индивидуален», — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Кроме того, действительно существуют неудобства при переходе от привычного приложения к новому.
«Это все может сказаться. Даже такой момент, как количество свободной памяти, которое обеспечивает и в том числе быстродействие работы гаджета. Поэтому здесь важно брать во внимание, что некоторые негативные отзывы со стороны пользователя будут касаться именно этого, а не того, что это плохая сеть», — добавил Капштык.
Если человек переступит грань морали, продолжил юрист, и начнет употреблять нецензурные выражения, а, возможно, и более жесткие, то будет основание для привлечения его к ответственности.
«В большей степени заказные статьи в отношении новой сети со стороны конкурентов тоже возможны, конечно. Но этот случай будет рассматриваться индивидуально», — заключил эксперт.
