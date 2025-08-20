«Если переступит грань морали»: какое наказание грозит за критику мессенджера Max в соцсетях

Россиян начнут проверять на «иностранное влияние» за критику нового мессенджера Max, сообщает русская служба The Moscow Times. Что может грозить за негативное мнение пользователя в социальных сетях, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.

Эксперт отметил, что новая сеть в принципе вызывает много вопросов у интернет-пользователей. Однако высказывания даже в соцсетях, если в них нет указания конкретного разработчика, владельца торгового знака или авторского права, не имеют оснований для неприятных последствий.

«Если кто-то будет высказывать свое мнение именно по опыту его пользования, я думаю, что в крайнем случае это может быть незначительный административный штраф или же в большей степени предупреждение. Оснований для привлечения к какой-либо серьезной ответственности как таковой нет, потому что каждый случай индивидуален», — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, действительно существуют неудобства при переходе от привычного приложения к новому.

«Это все может сказаться. Даже такой момент, как количество свободной памяти, которое обеспечивает и в том числе быстродействие работы гаджета. Поэтому здесь важно брать во внимание, что некоторые негативные отзывы со стороны пользователя будут касаться именно этого, а не того, что это плохая сеть», — добавил Капштык.

Если человек переступит грань морали, продолжил юрист, и начнет употреблять нецензурные выражения, а, возможно, и более жесткие, то будет основание для привлечения его к ответственности.

«В большей степени заказные статьи в отношении новой сети со стороны конкурентов тоже возможны, конечно. Но этот случай будет рассматриваться индивидуально», — заключил эксперт.

