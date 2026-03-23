Православная церковь 24 марта чтит память святителя Софрония Иерусалимского

Православная церковь 24 марта чтит память святителя Софрония, патриарха Иерусалимского. Как отмечает интернет-издание REGIONS, его имя, означающее «целомудрие», символизирует совокупность всех добродетелей. Жизнь этого святого — путь от светского ученого до главы Иерусалимской церкви и борца за чистоту веры.

Святитель Софроний родился около 550 года в Дамаске в знатной и благочестивой семье. Он получил прекрасное образование, проявив выдающиеся способности к наукам, особенно к философии.

В Иерусалиме святой встретил иеромонаха Иоанна Мосха, который стал его духовным наставником. Вместе они путешествовали по монастырям и создали книгу «Лимонарь» («Луг духовный»), высоко оцененную Седьмым Вселенским Собором.

В Александрии Софроний тяжело заболел. Там он принял монашеский постриг и получил исцеление от болезни глаз по молитве к святым Киру и Иоанну. После кончины Иоанна Мосха он перенес тело учителя в Иерусалим и около 634 года был избран патриархом.

Его патриаршество пришлось на трудное время распространения ереси монофелитов (учения об одной воле во Христе). Святитель Софроний стал главным защитником православия, изложив точное исповедание веры в «Окружном послании», и вдохновлял на борьбу преподобного Максима Исповедника.

Наследие святителя Софрония огромно. Он составил песнопения для Великого поста, включая «Трипеснцы», написал житие преподобной Марии Египетской. Ему приписывают авторство знаменитого гимна «Свете тихий». Без его трудов православное богослужение было бы иным.

Верующие обращаются к святителю Софронию с молитвами о даровании мудрости, успехах в учении и просвещении разума. Особенно молятся ему об исцелении от болезней, в том числе глазных. Святой помогает укрепиться в вере и твердости в исповедании православия. Ему также молятся о мире на Святой Земле и сохранении христианских святынь.

