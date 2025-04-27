Праздник весны и труда: что отмечают 1 мая

Праздник весны и труда отмечают в России 1 мая, в честь этого четыре первых майских дня объявлены нерабочими в 2025 году. Праздник весны и труда пришел на смену Международному дню солидарности трудящихся в 1992 году после распада СССР. История 1 Мая — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История праздника

Европейцы изначально встречали праздник весны в первый день мая, считалось, что празднования принесут хороший урожай, а также здоровье. Современное значение праздник приобрел в конце XIX века — именно 1 мая 1886 года в американском Чикаго вспыхнула забастовка рабочих, продлившаяся несколько дней. День международной солидарности трудящихся был установлен Парижским конгрессом II Интернационала в память о забастовке три года спустя.

Спустя год 10 тысяч рабочих стали участниками стачки в Варшаве в Российской империи, еще через год около 200 революционеров устроили первую нелегальную маевку в Санкт-Петербурге. А уже к 1914 году участниками стачек и демонстраций стали почти 500 тысяч граждан, среди которых были рабочие, крестьяне и солдаты. После Октябрьской революции 1 Мая объявили государственным праздником, до 1972 носившим название День Интернационала.

В 1970-е годы День Интернационала в СССР был переименован в День международной солидарности трудящихся. После распада Советского Союза в современной России стали отмечать Праздник весны и труда 1 мая.

Традиции 1 Мая

День Интернационала советские граждане ежегодно отмечали 1 мая, сопровождая праздник шествиями. С 1928 года выходным днем стало и 2 мая. В Советском Союзе Первомай также встречали военными парадами, в 1933 году к ним добавились воздушные парады, показывающие достижения советского авиастроения. Майские парады проводились вплоть до 1968 года, исключением стали годы Великой Отечественной войны.

После переименования Дня Интернационала в День международной солидарности трудящихся военные парады на Первомай заменили масштабными шествиями рабочих. Одним из самых знаменитых лозунгов той эпохи стал: «Мир! Труд! Май!»

В России 1 Мая также объявлено нерабочим днем, ранее нерабочим считалось и 2 мая, но с 2004 года выходной упразднили. Ежегодно в преддверии Праздника весны и труда россиянам присваивают звание Герой Труда. Кроме того, в первый день мая граждане традиционно выходят на демонстрации.

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